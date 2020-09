Die Covid-Krise nutzen

Seit über sechs Monaten beherrschen die von Covid-19 verursachten menschlichen Tragödien und massiven wirtschaftlichen Verwerfungen die Aufmerksamkeit von Bevölkerung und Politikern. Mit Grund, und das sollte auch so bleiben. Doch wir dürfen in der Bekämpfung der unmittelbaren Krise die Chancen nicht aus den Augen verlieren. Der häufig zitierte Spruch, man dürfe eine Krise nicht verschwenden, war selten relevanter als heute («Never waste a good crisis»; schon Niccolò Machiavelli hatte sich in diesem Sinn geäussert).

Zum Autor Mohamed A. El-Erian ist Chefökonom von Allianz.

Die grundlegende Aufgabe für Unternehmen, Regierungen, private Haushalte und multilaterale Institutionen, die diese verstörende Zeit zu bewältigen suchen, ist die gleiche: die pandemiebedingten Verwerfungen auf eine Art und Weise zu überwinden, die zugleich die Silberstreifen am Horizont aufzeigt. Jetzt ist es an der Zeit, Trends und Bedingungen, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft langfristig zum Besseren verändern werden, festzulegen. Mit diesem übergeordneten Ziel im Hinterkopf möchte ich hier die aus meiner Sicht wichtigsten sechs Silberstreifen vorstellen.

Der erste ist, dass wir in einer der aufregendsten und vielversprechendsten Phasen medizinischer Forschung und Innovation der Geschichte leben. Während der unmittelbare Fokus natürlich auf Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 liegt, dürften die derzeit laufenden Forschungsarbeiten noch eine Vielzahl weiterer Entdeckungen hervorbringen, von denen viele wichtige, dauerhafte Nutzeffekte haben werden. Zudem zwingt uns die Krise, uns einer ganzen Reihe komplizierter Probleme zu stellen, etwa betreffend die Preissetzung und den Vertrieb von Medikamenten auf Heim- und Auslandmärkten sowie der gesellschaftlichen und sonstigen Ungleichheiten, deren Verschlimmerung wir zugelassen haben.

Wissenschaftliche Entwicklungssprünge

Zweitens treibt eine verstärkte, grenzübergreifende Zusammenarbeit im privaten Sektor, häufig ausserhalb des Einflussbereichs von Regierungen, diesen Prozess wissenschaftlicher Entwicklungssprünge an. In der Mobilisierung gegen das Coronavirus teilen Wissenschaftler weltweit Informationen wie noch nie zuvor, und die Pharmaunternehmen kooperieren in beispielloser Weise. Diese gemeinsamen Anstrengungen werden durch dynamische öffentlich-private Partnerschaften unterstützt, die zeigen, dass dieses Entwicklungsinstrument tatsächlich allen Beteiligten Vorteile bietet, wenn es denn ordnungsgemäss fokussiert ist und eine klare Abstimmung besteht.

Drittens haben die pandemiebedingten Verwerfungen viele Bemühungen des privaten Sektors dahin gelenkt, ein breiteres Spektrum an Hochfrequenzdaten zu erfassen und zu analysieren, in Bereichen, die weit über die Medizin hinausreichen. In der Volkswirtschaftslehre etwa hat das Interesse an innovativen neuen Methoden zur Messung wirtschaftlicher Aktivität deutlich zugenommen. Es geht um detaillierte, hochfrequente Indikatoren wie Mobilität (Smartphone-Geolokalisierung), Stromverbrauch, Retail Traffic, Kreditkartennutzung und Restaurantreservierungen. Diese Messgrössen ergänzen nun die staatlich erstellten Statistiken und eröffnen beträchtlichen Raum für Vergleichsmassnahmen, was die Qualität der Datenerhebung und ihre Relevanz für politische Massnahmen steigert.

Viertens hat der Covid-19-Schock unser kollektives Bewusstsein und unsere Sensibilität für Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber grossen Auswirkungen erhöht. Plötzlich berücksichtigen in den privaten und den öffentlichen Sektoren viele verstärkt das gesamte Spektrum potenzieller Ergebnisse, während sie sich bislang allein auf die wahrscheinlichsten Ereignisse konzentriert hatten. Die Politiker sind offener geworden für Szenarioanalysen und die dadurch hervorgebrachte grössere Bandbreite von Wenn-dann-Debatten.

Unterschiedliche Reaktionsfähigkeit

Im Fall des Klimawandels – eines Grossrisikos, das manche fälschlicherweise als weit entferntes Extremrisiko statt als Basisszenario wahrgenommen hatten – belegt die deutliche Verringerung schädlicher Emissionen während der aktuellen Krise klar, dass es auch anders geht. Inzwischen wird weithin akzeptiert, dass die Regierungen eine wichtige Rolle in der Unterstützung einer dauerhaften, gesellschaftlich inklusiven Erholung zu spielen haben. Die Tür steht nunmehr offen für mehr staatliche Investitionen, um Klimaereignisse zu mildern und sich daran anzupassen, und zunehmend wird verlangt, dass die neue Normalität «grün» sein müsse.

Dies verweist auf einen fünften Silberstreifen. Die Pandemie hat reihenweise Länder veranlasst, «natürliche Experimente» durchzuführen, was viele weit über die Gesundheit und die Wirtschaft hinausgehende Fragen aufgeworfen hat. Regierungssysteme und Führungsmethoden wurden hinterfragt, und das zeigt deutliche Unterschiede auf hinsichtlich ihrer Fähigkeit, auf dieselbe grosse Erschütterung zu reagieren. Diese Fragen sind nicht auf den öffentlichen Sektor beschränkt. Auch die Verantwortung der Unternehmen wurde in den Vordergrund gerückt, da sich viele Betriebe damit schwertun, sich auf zuvor Undenkbares einzustellen. Ferner ist ein Mangel an multilateraler Zusammenarbeit deutlich geworden, der die Bedrohungen für uns alle erhöht.

Sechstens schliesslich hat die Krise viele Unternehmen gezwungen, offene und ehrliche Gespräche über das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu führen und innovative Lösungen zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Beschäftigten Rechnung zu tragen. Es haben bereits weitreichende Veränderungen in der Art stattgefunden, wie wir arbeiten, mit Kollegen interagieren und Waren und Dienstleistungen verbrauchen; nur ein Teil davon dürfte nach Ende der Pandemie rückgängig gemacht werden.

Gemeinsam handeln

Diese sechs Silberstreifen stellen nur eine vorläufige Liste der Chancen dar, die uns die Pandemie bietet. Es geht mir hier keinesfalls darum, die Schwere der Erschütterung und der Unsicherheit, mit der die Mehrheit der Weltbevölkerung konfrontiert ist, herunterzuspielen. Die Pandemie dauert bereits länger, als viele erwartet hatten, und hinterlässt Tragödien und Zerstörung.

Doch dies ist umso mehr ein Grund, das Beste aus unserer kollektiven Reaktion darauf zu machen. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Liste auszuweiten und zu präzisieren, damit wir die Chancen, die sich uns bieten, ergreifen können und weitere positive Trends langfristig festschreiben können. Durch gemeinsames Handeln können wir aus einer Phase tiefen Ungemachs in eine Zeit gemeinsamen Wohlergebens für uns und künftige Generationen übergehen.

Copyright: Project Syndicate.