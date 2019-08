Die CVP kämpft gegen den Niedergang

Die CVP bezeichnet sich selbst als Partei des Mittelstands. Trifft dies zu, steht es um den Mittelstand in der Schweiz schlecht, dann ist er sehr klein geworden. Gemessen an den jeweiligen Wähleranteilen in den nationalen Wahlen befindet sich die Partei seit langem in einem sinkenden Trend. Seit 1979 hat sich ihr Wähleranteil fast halbiert. Von damals 21,3% ist er kontinuierlich auf 11,6% in den letzten Wahlen 2015 gesunken.

Die Partei kämpft gegen den anhaltenden Niedergang – auf eidgenössischer Ebene bisher ohne Erfolg. In den Wahlen am 20. Oktober steht eine zumindest psychologisch wichtige Probe an: Kann sich die CVP über einem Wähleranteil von 10% halten, oder rutscht sie darunter? Wäre das Ergebnis einstellig, würde das mittelfristig wohl ihren Bundesratssitz in Frage stellen.

«Gerechter Wohlstand»

Die soziale Marktwirtschaft und das Bekenntnis zum verantwortungsvollen Bürger stehen für die Partei weit oben auf der Prioritätenliste. Sie versteht sich als wachstumsfreundlich und solidarisch. Sie strebt gemäss ihren offiziellen Positionen einen «gerechten Wohlstand» an – was auch immer das heissen mag.

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) liegen der CVP am Herzen, sie will sich für entsprechend freundliche rechtliche Rahmenbedingungen einsetzen. Dabei geht sie so weit, dass sie für die KMU in öffentlichen Ausschreibungen einen Schutz fordert – neben dem Preis sei auch der Standort Schweiz als Vergabekriterium heranzuziehen. Das widerspricht auch einer sozialen Marktwirtschaft.

Die CVP setzt sich weiter für einen starken Finanzplatz ein und hat ihn als Quelle des Wohlstands erkannt. Sie stellt sich hinter die Weissgeldstrategie, die inzwischen Allgemeingut geworden ist. Zudem fordert sie einen besseren Marktzugang für Finanzdienstleister im Ausland.

Im Verhältnis zur EU unterstützt die Partei den bilateralen Weg, der für sie «nicht verhandelbar» ist. Eine Politik der Abschottung ist kein Thema. Bezüglich des institutionellen Rahmenabkommens fordert die CVP jedoch Anpassungen. Im Vordergrund stehen die Unionsbürgerschaft, die sie ablehnt, wie auch die flankierenden Massnahmen, denn der Schweizer Lohnschutz müsse garantiert sein. Gegenüber «Finanz und Wirtschaft» hält Parteipräsident Gerhard Pfister dazu fest: «Die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts via Entscheide des Europäischen Gerichtshofs ist ein Problem.»

In der Aussenpolitik setzt sich die CVP weiter gegen den «wahllosen Ausverkauf» schweizerischer Unternehmen ins Ausland zur Wehr. Sie fordert eine Art Investitionskontrolle, ausländische Investitionen würden bewilligungspflichtig. Das allerdings ist mit der Absage an eine Abschottungspolitik nicht vereinbar, sondern ist purer Heimatschutz – oder eben Abschottung. Pfister allerdings beschwichtigt: Die Partei fordere nicht eine generelle Restriktion. Sie wolle eine Diskussion, «welche Unternehmen strategisch wichtig sind für die Schweiz und welche ausländischen Investoren welche Absichten haben».

In der Sozialpolitik hat die Partei zwei Schwerpunkte fixiert. Zunächst die Altersvorsorge: Da setzt sie sich für eine Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau auf 65 Jahre ein. Darüber hinaus unterstützt sie eine Flexibilisierung des Rentenalters. Keine Aussage ist allerdings zur drängenden Frage einer generellen Erhöhung des Rentenalters zu finden. Immerhin hält Pfister fest, dass eine Erhöhung des Rentenalters für die CVP «eine Notwendigkeit» sei, die aber nur in Teilschritten realisiert werden könne.

In der Gesundheitspolitik hofft die Partei mit ihrer Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» zu punkten. Damit nimmt sie sich eines drängenden Problems an. Die Krankenkassenprämien steigen seit Jahren stetig – eine Trendwende ist nicht absehbar.

Nur bleibt die Initiative sehr unspezifisch. Sie verlangt, dass Bund und Kantone eingreifen müssen, wenn die Kostensteigerung ein gewisses Mass überschreitet. Was jedoch genau zu tun ist, lässt sie offen. Pfister begründet dies damit, dass konkrete Massnahmen nicht in die Verfassung gehörten, sondern in ein Gesetz. Damit ist absehbar, dass im Parlament dieselben und sattsam bekannten Kämpfe um Pfründen und Privilegien erneut beginnen, die bisher nichts gefruchtet haben. Mit einer reinen Kostendeckelung lässt sich das Problem nicht lösen.

In der Energiepolitik stellt sich die CVP stramm hinter die Energiewende bzw. hinter die Energiestrategie 2050. Das ist kein Wunder, hat die frühere CVP-Bundesrätin Doris Leuthard dieses Geschäft nach der Katastrophe von Fukushima doch lanciert und massgeblich geprägt.

Die wegfallende Kernenergie sei in der Schweiz über erneuerbare einheimische Energieträger zu kompensieren, verlangt die CVP. In diesem Zusammenhang fordert sie mehr Subventionen für diese Erzeugungsformen. Dabei hängt sie einer Illusion nach: Die Kompensation wird nicht gelingen, denn das Potenzial von Sonne und Wind ist in der Schweiz zu gering.

In der Konsequenz werden die Stromimporte – vorwiegend aus deutschen Kohle- und französischen Kernkraftwerken – steigen, was wohl nicht Sinn und Zweck der Übung sein kann. Zudem dürften diese Länder nicht mehr lange willens und in der Lage sein, den Schweizer Strombedarf zu decken. Damit wird die Versorgungssicherheit nicht, wie behauptet, garantiert, sondern in Frage gestellt.

Ruf nach dem Staat

Überdies ist die Energiestrategie als Ganzes ein Produkt planwirtschaftlichen Denkens und keineswegs mit dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft vereinbar. Die Partei heftet sich den Ausstieg aus der Kernenergie an den Hut – was sich sehr wohl als fatales Eigentor erweisen könnte.

Die CVP wird ihrer eigenen Zielsetzung einer freiheitlichen, sozialen Marktwirtschaft nicht gerecht. Allzu häufig ruft sie nach dem Staat, eben etwa in der Energiepolitik oder wenn es um den Schutz einheimischer Unternehmen geht.

So dürfte es der Partei schwerfallen, den Rückgang der Wähleranteile zu stoppen. Daran wird auch das häufige Zusammengehen mit der SP, namentlich in der Sozial- oder der Steuerpolitik, nichts ändern. Im Gegenteil, das kann gerade bei den konservativen Schichten der Wählerschaft schlecht ankommen.

Mit Blick auf die Wahlen am 20. Oktober analysiert FuW die wirtschaftspolitischen Positionen der Bundesratsparteien in je einem Beitrag. Ein gesonderter Artikel befasst sich zusätzlich mit den Grünen und den Grünliberalen.