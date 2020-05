Die DACH-Region dÃ¤mmt die Epidemie ein

Die Eindämmung der Coronainfektion verläuft in vielen Ländern Europas erfolgreich. Besonders im leidgeprüften Italien hat sich die medizinische Lage in den vergangenen Wochen erheblich entspannt. Auch in der DACH-Region (Schweiz, Österreich und Deutschland) signalisieren die gesunkenen Zahlen der Neuinfektionen und der mit Virus Gestorbenen, dass die Strategien der Behörden aufgehen.

Nach wochenlangem Stillstand ­scheinen damit die Lockerungsschritte zur Freude vieler Geschäftsleute vertretbar. Doch ist immer noch Vorsicht geboten, wie zuletzt regionale Infektionsausbrüche in Deutschland zeigen. Dort hatte auch das deutsche Robert-Koch-Institut von einer steigenden Reproduktionsziffer ­berichtet, die statistisch angibt, wie viele Menschen ein einzelner Infizierter ansteckt. In den USA, Grossbritannien oder auch Schweden wird dagegen höchstens eine Stabilisierung der täglichen Zahlen vermeldet.