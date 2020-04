Die Dividende ist nicht sakrosankt

Lindt & Sprüngli (LISN 84400 3.18%) hält an der Dividende fest. Das ist gut so. UBS (UBSG 9.046 -0.2%) will sie ebenfalls ausschütten. Da bin ich mir schon weniger sicher. Doch wenn ein Unternehmen wie Dufry (DUFN 30.08 0.5%) nun ankündigen würde, die Ausschüttung wie geplant durchzuziehen, würde ich, ehrlich gesagt, die Welt nicht mehr verstehen.

Klar, die Dividende, die jetzt ausgezahlt wird, ist sozusagen die Belohnung für ein erfolgreiches Jahr, und das war 2019 für die meisten Schweizer Konzerne. Warum sollten Aktionäre darauf ­verzichten? Weil es für viele Unternehmen andere Prioritäten gibt als Dividende und Kurspflege. Es geht um die Zukunft und ums Überleben.

Einfach gesagt: Unternehmen sollten nur so lange ausschütten, wie es ihren Finanzen nicht schadet. Das können Konzerne wie Nestlé (NESN 99.45 -0.35%), Novartis (NOVN 79.85 2.63%) und Roche (ROG 314.05 1.7%), die eine starke Bilanz haben und damit auch ein Zeichen nach vorne setzen. Doch schon bei vielen Banken setze ich ein Fragezeichen. Die Finanzmarktaufsicht appelliert an die Institute und stellt klar, dass Mittel, die bei der Erleichterung der Leverage Ratio freigesetzt wurden, nicht ausgeschüttet werden dürfen. Im Rest von Europa ist der Druck deutlich höher. Die Europäische Zentralbank ordnet die Aussetzung der Zahlung an. Frankreich will gar alle Dividenden von Unternehmen, die in irgendeiner Form Staatshilfe kriegen, zurückhalten.

So weh es den Anlegern kurzfristig tut: Wenn Unternehmen wie Valora (VALN 169.8 3.79%), Calida (CALN 28 0.36%) oder Bossard (BOSN 112 5.96%) die Dividende kürzen oder gar streichen, müssen sie das akzeptieren. Jetzt ist langfristiges Denken gefragt. Heute ausschütten und nachher teuer mit einer Kapi­talerhöhung zurückholen wäre für Unternehmen und Aktienkurs fatal.