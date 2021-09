Die drohende Stagflation umgehend zähmen

Eine Reihe von Daten aus jüngster Zeit deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft Anzeichen einer Stagflation aufweist, der seltsamen Mischung aus steigender Inflation und rückläufigem Wachstum im Stil der Siebzigerjahre. Diejenigen, die dies bemerkt haben – und das sind immer noch zu wenige –, lassen sich in zwei grosse Lager einteilen. Die einen sehen das Phänomen als vorübergehend und schnell umkehrbar an. Die anderen befürchten, dass es zu einer erneuten Periode unbefriedigenden Wachstums kommen wird, dieses Mal jedoch mit einer beunruhigend hohen Inflation.

Zum Autor Mohamed A. El-Erian ist Präsident des Queens’ College, University of Cambridge.

Ein drittes Szenario, das sich auf beide Ansichten stützt, könnte jedoch durchaus das plausibelste sein. Stagflationäre Winde sind wahrscheinlich eher ein Teil der bevorstehenden Reise der Weltwirtschaft als ein Merkmal ihres Ziels. Doch die Art und Weise, wie die politischen Entscheidungsträger diese Reise bewältigen, wird erhebliche Auswirkungen auf das längerfristige wirtschaftliche Wohlergehen, den sozialen Zusammenhalt und die finanzielle Stabilität haben.

Der dringend benötigte globale Wirtschaftsaufschwung hat in letzter Zeit an Fahrt verloren, weil das Wachstum in den USA und China unter den Konsenserwartungen geblieben ist. Die ansteckendere Deltavariante des Coronavirus hat den Konsum in einigen Sektoren wie Freizeit und Verkehr gedämpft, während sie die Produktion und den Versand in anderen Sektoren behindert, besonders im verarbeitenden Gewerbe. In immer mehr fortgeschrittenen Volkswirtschaften kommt es zu Arbeitskräftemangel. Hinzu kommen ein Mangel an Schiffscontainern und die laufende Neuordnung der Lieferketten. Es überrascht nicht, dass der Gegenwind für einen weltweit starken und nachhaltigen Aufschwung von einer höheren und anhaltenden Inflation begleitet wird.

Pessimisten und Optimisten

Die höhere Inflation setzt diejenigen Zentralbanken unter Druck, die eine aussergewöhnlich lockeren Geldpolitik fortführen wollen. Gleichzeitig ist die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ein Problem für diejenigen Zentralbanken, die eher dazu neigen, ihre Stimulusmassnahmen zurückzufahren. All dies birgt auch die Gefahr, dass die politische Unterstützung schwindet für die dringend benötigten fiskalischen Massnahmen bzw. die Strukturpolitik zur Steigerung der Produktivität und des langfristigen Wachstumspotenzials.

Einige Ökonomen und die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger sind der Ansicht, dass die derzeitigen Stagflationstendenzen durch eine Kombination aus Marktkräften und Veränderungen im menschlichen Verhalten bald gedämpft werden. Sie verweisen auf den jüngsten Rückgang der zuvor in die Höhe geschnellten Holzpreise als Anzeichen dafür, wie Wettbewerb und erhöhtes Angebot die Inflation bremsen werden. Sie glauben, dass der starke Rückgang der Ansteckungen mit der Deltavariante im Vereinigten Königreich ein Vorbote für das ist, was die USA und andere Länder erwarten dürfen, die immer noch von der jüngsten Covid-Welle erfasst werden. Sie trösten sich damit, dass sich die Anzeichen für boomende Unternehmensinvestitionen als Reaktion auf die Lieferunterbrechungen häufen.

Andere sind pessimistischer. Sie argumentieren, dass sich der Gegenwind auf der Nachfrageseite verstärken wird, weil staatliche Transfers und zusätzliche Arbeitslosenunterstützung auslaufen. Sie befürchten auch, dass die Bargeldpuffer, die viele Haushalte dank dieser grosszügigen staatlichen Unterstützung während der Pandemie unerwartet angehäuft hatten, nun aufgebracht sind.

USA müssten Vorreiterrolle übernehmen

Auf der Angebotsseite begrüssen die Stagflationspessimisten zwar die höheren Unternehmensinvestitionen, befürchten jedoch, dass ihre Effekte nicht schnell genug eintreten werden, vor allem weil sich die Lieferketten im Umbau befinden. Ihrer Ansicht nach werden die Angebotsunterbrechungen daher noch viel länger andauern, und die Notenbanken werden verspätet reagieren.

Ich vermute, dass keines dieser Szenarien in der kommenden Zeit vorherrschen wird. Aber sie werden die Alternative beeinflussen, die sich verwirklichen wird.

Im Idealfall würden die politischen Entscheidungsträger rechtzeitig auf die zunehmenden Anzeichen einer Stagflation reagieren. Die USA würden eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie schneller einen politischen Schwenk vollziehen, wobei das Fed bereits einen Teil seiner ultralockeren Geldpolitik zurücknimmt und der Kongress der Regierung von Präsident Joe Biden die Möglichkeit gibt, die Pläne zur Steigerung der Produktivität und des langfristigen Wachstums durch verstärkte Investitionen in die Infrastruktur voranzutreiben. In der Zwischenzeit würden sich die nationalen und die internationalen Finanzbehörden besser abstimmen, um die aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu verschärfen, besonders im Hinblick auf die übermässige Risikobereitschaft von Nicht-Bank-Marktteilnehmern.

Zählebige strukturelle Probleme

Diese Massnahmen würden zu einem Rückgang des Inflationsdrucks, schnellerem und integrativerem Wachstum und echter Finanzstabilität führen. Ein solches wünschenswertes Ergebnis ist erreichbar, wenn die erforderliche politische Reaktion umfassend und rechtzeitig einsetzt.

Ohne eine solche Reaktion werden die Probleme auf der Angebotsseite eher struktureller Natur sein und daher länger andauern, als diejenigen erwarten, die mit einer nur vorübergehenden Entwicklung rechnen. Der daraus resultierende Inflationsdruck wird durch die höheren Löhne verstärkt, die viele Unternehmen anbieten müssen, um die derzeit fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen und die vorhandenen zu halten. Da die Zentralbanken mit ihrer politischen Reaktion hinterherhinken, besteht die Gefahr, dass die Inflationserwartungen destabilisiert werden.

Umfassende Massnahmen nötig

Weil das Fed dann gezwungen wäre, auf die Bremse zu treten, wäre es unwahrscheinlich, dass die höhere Inflation anhält. Leider würde ihre Eindämmung mit einem geringeren und weniger integrativen Wachstum einhergehen, besonders wenn die Pläne der Regierung Biden im Kongress stecken bleiben (was im Szenario mit hoher Inflation wahrscheinlicher wäre). Anstelle einer lang anhaltenden Stagflation würde die Weltwirtschaft das wiederholen, was sie nach der globalen Finanzkrise 2008 erlebt hat: geringes Wachstum und niedrige Inflation.

Das jüngste Auftreten von Stagflationstendenzen erinnert gerade rechtzeitig daran, dass umfassende wirtschaftspolitische Massnahmen dringend erforderlich sind. Je schneller eine solche Reaktion folgt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wirtschaftliche Erholung, das soziale Wohlergehen und die Finanzstabilität gesichert werden. Wenn die Behörden jedoch zögern, wird die Weltwirtschaft weder durch selbstkorrigierende Kräfte gerettet noch in eine lang anhaltende Stagflationsfalle getrieben werden. Stattdessen wird die Welt zum früheren «neuen Normalzustand» zurückkehren, der durch eine schwache Wirtschaftsleistung, einen gestörten sozialen Zusammenhalt und eine destabilisierende finanzielle Volatilität gekennzeichnet ist.

Copyright: Project Syndicate.