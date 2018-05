Die E-Offensive der Automobilkonzerne rollt an

Your turn, Elon» – du bist dran, Elon. Der an Elon Musk, CEO und Grossaktionär von Tesla, gerichtete Ausspruch war Anfang März auf einer Werbetafel am Gebäude des Genfer Automobilsalons zu lesen. Der koreanische Anbieter Hyundai (A005380 120 -11.11%) bewarb damit das erste rein elektrische Kompakt-SUV am Markt, den Hyundai Kona Electric, lieferbar im Sommer mit bis zu 470 km Reichweite.

Wir liefern, du laferst und hältst deine Zeitpläne nie ein, wird da suggeriert. Doch nicht nur Hyundai liefert. Die Elektro-Offensive der etablierten Autobauer rollt an. Der ebenfalls in Genf gezeigte Jaguar I-Pace ist ein weiteres Beispiel. Diverse andere werden folgen. Das Angebot wird attraktiver. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf (vgl. Tabelle links).

Und Tesla rennt die Zeit davon. Die Hoffnung, vor der Offensive des Establishments ein tragfähiges Niveau zu erreichen, schwindet. Finanziell geht es dem Hersteller, der das Elektroauto hoffähig gemacht hat, miserabel. Eine weitere Kapitalerhöhung soll es nach Musk aber nicht geben. Tesla werde im dritten und vierten Quartal profitabel und cashflowpositiv sein, twitterte er im April.

Umfangreiche Pläne

Die Pläne der Etablierten für ganz und teilweise elektrifizierte Fahrzeuge – reine E-Automobile und Hybride (vgl. Glossar, Seite 11) – sind umfangreich. Besonders schwungvoll agiert der vom Dieselskandal erschütterte Volkswagen-Konzern (vgl. Tabelle links). Ebenfalls Druck macht Daimler (0NXX 67.4 -0.59%), wogegen die BMW (BMW 88.57 -5.07%) Group nach mutigen frühen Vorstössen vorübergehend etwas Tempo weggenommen hatte.

In Frankreich ist Renault (RNO 0 0%) konsequenter als die PSA Group mit den Marken Peugeot (UG 0 0%), Citroën, DS und Opel. In Japan agiert Renault-Allianzpartner Nissan bei rein elektrischen Fahrzeugen offensiver als Toyota, und in den Vereinigten Staaten ist General Motors (GM 37.815 -1.27%) weiter als Ford (F 11.4 1.79%).

Rasant sind freilich auch chinesische Anbieter unterwegs, nicht zuletzt auf staatliches Geheiss. Die Regierung verfolgt in der Elektromobilität und allem, was dazugehört – Fahrzeuge, Batterien, Zulieferer –, grosse Pläne und fördert den dafür notwendigen Strukturwandel intensiv. Dazu kommen weltweit viele Start-up-Unternehmen, die sich im Bau reiner Elektroautos versuchen.

Milliarden über Milliarden werden in das elektrische Fahren investiert. Ford zum Beispiel will bis 2022 deren elf aufwenden. Volkswagen (VOW 202.6 0.6%) stellt bis 2030 zwanzig «für direkte Investitionen in die Industrialisierung der Elektromobilität» bereit, unter anderem für neue Fahrzeuge auf eigens dafür entwickelten Plattformen, für die Anpassung der Werke sowie für Batterietechnologie und die Batterieproduktion aus zugekauften Zellen.

Viele Herausforderungen

«General Motors glaubt an eine rein elektrische Zukunft, doch diese kommt nicht von heute auf morgen», sagte Entwicklungschef Mark Reuss im Oktober an einer Präsentation in Detroit. Das trifft die Sache gut. Die E-Mobilität wird kommen, nur schon wegen der CO 2 -Normen, wann und in welchem Umfang, ist aber offen. Angesichts interessanter Gegenentwürfe wie der Power-to-Gas-Technologie – mit (überschüssigem) Solar- und Windstrom hergestelltes synthetisches Gas – wird sie zudem nicht alternativlos sein.

Motoki Yanase von der Ratingagentur Moody’s bringt es in einer Analyse vom April auf den Punkt: «Die hohen Investitionen in alternative Antriebe tragen das Risiko in sich, dass die Produkte am Markt nicht angenommen werden.» Vielgleisiges Forschen und Entwickeln ist zudem teuer und kostet – wie das Aufkommen neuer Akteure – Marge.

Da zählen Ertrags- und Finanzkraft für Hersteller doppelt, und das umso mehr, als das elektrische Automobil nicht die einzige Herausforderung ist. Das selbstfahrende, das vernetzte und das gemeinsam genutzte Auto haben ebenfalls Potenzial, die Branche durchzuschütteln.

Um breite Akzeptanz zu finden, müssen E-Autos günstiger werden. Niedrigere Batteriekosten sind dafür das A und O. Zudem braucht es eine gute Ladeinfrastruktur, muss die Ladezeit kürzer werden und sind ökologische Bedenken auszuräumen. Aussicht auf all das besteht. In einer Trendanalyse erwartet BMI Research wegen des politischen Supports und der hohen Investitionen in Batterietechnologie viel Innovation sowie grosse Fortschritte in Sachen Kosten, Effizienz, Lebensdauer, Rezyklierbarkeit und Ladegeschwindigkeit sowie im Bedarf an Seltenen Erden. Stellen sich diese Erwartungen nicht ein, wird es schwierig.

Anspruchsvolle Jahre

Preislich konkurrenzfähig und zugleich auskömmlich für die Anbieter sind Elektroautos heute noch nicht. Renault geht aber davon aus, dass sich die Margen der nächsten Generation bis 2022 dem gruppenweiten Mittel annähern. PSA sieht in der Gesamtbetrachtung der Anschaffungs- und Betriebskosten den Vorteil vor 2025 auf die Seite der Elektrischen kippen.

So gesehen stimmt das Timing der Automobilkonzerne für ihre E-Offensive. Die nächsten Jahre werden aber noch anspruchsvoll, wie Daimler-CEO Dieter Zetsche im April vor den Aktionären darlegte: «Mehr Elektroautos sind gut für die CO 2 -Bilanz. Aber nicht so gut für unsere Konzernbilanz – jedenfalls vorübergehend.»

Schwierigkeiten in der Produktion wie bei Tesla sollte es dagegen keine geben. Die gestandenen Autobauer sind Fertigungsspezialisten. Sie beherrschen das wichtige Zusammenspiel von Konstruktion und Produktion eines Fahrzeugs – und haben die Erfahrung, das Ganze kosteneffizient auszugestalten. Your turn, Elon.

Kehren Sie hier zum Hauptartikel zurück.»