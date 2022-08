Die emotionalen Narben der Inflation

Bis zu diesem Jahr lag die Inflation in fortgeschrittenen Volkswirtschaften wie den USA und dem Vereinigten Königreich über so lange Zeit derart niedrig, dass man schon mittleren Alters sein muss, um sich zu erinnern, wie das Leben in den Perioden des Preisanstiegs der späten 1970er Jahre war. Es war schlimm. In den USA erreichte die jährliche Konsumentenpreisinflation 1980 einen Höchststand von 13,5%. Im Vereinigten Königreich lag dieser Wert 1975 bei 24,2%. Nach einem Rückgang stieg er im Jahr 1980 erneut auf 18%.

Zur Autorin Diane Coyle ist Professorin für Public Policy an der Universität Cambridge.

Allerdings verraten die Zahlen in den Schlagzeilen nichts über den Tribut, den eine hohe Inflation fordert. Das tun auch noch so fundierte wirtschaftliche Einschätzungen ihrer Kosten nicht, einschliesslich der darin enthaltenen Angaben über die Verzerrungen aufgrund der Wechselwirkung zwischen Preissteigerungen und dem Steuersystem, die schwindenden Ersparnisse der Haushalte oder die Auswirkungen der daraus resultierenden Unsicherheit im Hinblick auf Investitionen und Wachstum.

Ökonomen weisen darauf hin, dass steigende Inflationsraten einen Umverteilungseffekt haben, weil sie Sparern schaden, aber den Kreditnehmern aufgrund einer Verringerung ihrer realen Schuldenlast zugutekommen. Für Menschen, die hohe Hypotheken aufgenommen haben, ist das allerdings ein schwacher Trost, denn sie sind jetzt mit den höchsten Zinsen der jüngeren Vergangenheit – und entsprechenden Belastungen für ihr verfügbares Einkommen – konfrontiert.

Erinnerungen an die 70er Jahre

Dieser Umverteilungseffekt macht die strategische Antwort auf die Inflation unvermeidlicherweise politisch. In dieser Hinsicht hat die Bank of England unsensibel reagiert, als sie das Publikum wiederholt dazu aufrief, keine inflationsangepassten Lohn- und Gehaltserhöhungen zu fordern. Das verfügbare Median-Jahreseinkommen der britischen Haushalte liegt bei etwa 31’000 Pfund (rund 35’500 Fr.), und das zu einer Zeit, da die Energiekosten – ausgehend von 1400 Pfund im Oktober 2021 – ab Januar auf jährlich über 4000 Pfund steigen sollen und die Lebensmittelpreise in den vergangenen zwölf Monaten beinahe 10% gestiegen sind.

Die Angst der Bank of England vor einer Lohn-Preis-Spirale ist durchaus rational begründet. Doch rationale wirtschaftliche Beurteilungen lassen die emotionalen Folgen einer hohen Inflation ausser Acht. Einfacher zu verstehen sind diese im Fall einer Hyperinflation. Die diesbezüglichen Erfahrungen Deutschlands in den 1920er Jahren werden weithin als eine der Ursachen für soziale Instabilität betrachtet, und man ist der Ansicht, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik des Landes bis heute anhalten.

Aber schon Phasen geringerer Inflation wie diejenige in den 1970er Jahren hinterlassen emotionale Narben. Ich war damals im Teenager-Alter und erinnere mich lebhaft an die spürbare Sorge meiner Mutter, die wöchentliche Lebensmittelrechnung bezahlen zu können. In einem Schrank lagerte sie Konserven oder im Sonderangebot gekaufte Trockenprodukte ein, eine Art Sparkonto für die Ernährung der Familie. Ich habe heute noch einen ähnlichen Schrank zu Hause und auch die Manie meiner Mutter geerbt, das Licht auszumachen und den Thermostat auf niedriger Stufe zu halten. Diese Angewohnheiten werden meiner Familie 2022 und 2023 zugutekommen, aber sie stammen aus einer früheren Zeit und sind Ausdruck der Spuren, die die Ängste meiner Mutter in mir hinterlassen haben.

Politik vor heikler Aufgabe

Die Inflation von heute liegt weit jenseits der Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit. Lange Zeit glaubten die Leute, die Preise für Güter des täglichen Bedarfs wie Kleidung, Lebensmittel, Haushaltsgeräte oder Haushaltswaren würden eher sinken als steigen, ein Gefühl, das vielleicht noch ausgeprägter ist als hinsichtlich des Preisanstiegs bei Dienstleistungen wie Transport und Versicherungen. Heute wird jedoch über eine gesteigerte Nachfrage nach Lebensmitteln für Bedürftige sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich berichtet, und da die Menschen versuchen, sorgsamer mit ihren finanziellen Mitteln umzugehen, wird auch vermehrt auf Bargeld zurückgegriffen. Egal, ob sich daraus ableiten lässt, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet, steht fest, dass es nur wenige stärkere Emotionen gibt als die Angst und den Kummer, den Eltern spüren, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren Kindern Nahrung und ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Diese nichtmonetären Kosten einer rasant steigenden Inflation folgen unmittelbar auf die sehr unterschiedliche, aber ähnlich einschneidende Erfahrung der Covid-19-Pandemie. Wie wird sich ein wirtschaftlich harter Winter auf junge Menschen auswirken, die aufgrund von Lockdowns ohnehin schon über zwei Jahre ihre Freunde nicht sehen durften und Unterbrechungen des Schulbesuchs und ihrer Ausbildung hinnehmen mussten? Hier bildet sich vor unseren Augen eine zutiefst verängstigte Generation heraus.

Die Erkenntnis über die emotionalen Kosten der heutigen Inflation führt zu zwei Schlussfolgerungen. Die eine besteht darin, dass die Reaktion der Politik eine grössere Herausforderung darstellt – und wichtiger ist –, als die richtigen wirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen. Freilich ist Beratung durch Wirtschaftsexperten von Bedeutung, wenn es darum geht, dieser Inflation ein Ende zu bereiten, aber wir können nur unterstützend wirken. Die Politik kann sich jedoch vernünftigerweise für Massnahmen entscheiden (wie etwa Hilfen für notleidende Haushalte aus einem erweiterten Staatshaushalt oder Eingriffe in die Preisgestaltung), die nach vorherrschender ökonomischer Orthodoxie eigentlich ausgeschlossen wären.

Neuer sozialer Konsens nötig

Wirtschaftliche Effizienz ist in Zeiten der Krise nicht die oberste Priorität. Aus diesem Grund gilt es für umsichtige Wirtschaftsministerien jetzt, Rationierungspläne für gewisse Energieformen und Lebensmittel zu konzipieren, falls derartige Massnahmen notwendig werden sollten (so wie das in den USA und dem Vereinigten Königreich Mitte der 1970er Jahre für Benzin der Fall war).

Die andere Schlussfolgerung lautet, dass die gegenwärtige Phase wohl bedeutende soziale Folgen haben wird. Seit Mitte der 1980er Jahre hat der Westen fast vier Jahrzehnte der Globalisierung durchlebt, untermauert von einer politischen Philosophie, im Rahmen derer die Kräfte des Marktes hervorgehoben wurden und gleichzeitig strikt zwischen Staat und Wirtschaft unterschieden wurde.

Aufgrund der globalen Finanzkrise des Jahres 2008, der Pandemie und nun der Krise der Lebenshaltungskosten ändern sich die Bedingungen für den sozialen Konsens hinsichtlich wirtschaftlicher Aktivitäten grundlegend. Die meisten Politiker scheinen das noch nicht erkannt oder ausgesprochen zu haben. Doch die Vorstellung, dass es mit ungeahnten weltweiten Gewinnen, Boni für die Bestverdienenden und Aktienrückkäufen so weitergehen kann, wird bald mit der Realität kollidieren. Die einzige Frage lautet, welche Form der Übergang zu einem neuen sozialen Konsens annehmen wird.

