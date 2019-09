Polyphor-CEO: «Die Ergebnisse unserer Studie sind hervorragend»

Herr Di Nepi, Polyphors Schicksal hängt von Balixafortide ab. Weshalb glauben Sie, dass es ein Erfolg wird?

Der medizinische Bedarf für Frauen mit metastasierendem Brustkrebs ist leider immer noch sehr gross, und die Ergebnisse unserer Proof-of-Concept-Studie sind wirklich hervorragend. Bei der Therapie war die Ansprechrate dreimal so hoch wie im historischen Vergleich, und die Patientinnen lebten etwa 40% länger.

Das Marktpotenzial soll 1,3 Mrd. $ betragen. Welchen Anteil davon kann Polyphor erreichen?

Wir können zu diesem Zeitpunkt noch keine Schätzung zu den möglichen Marktanteilen geben. Wir erwarten aber, dass Balixafortide einen signifikanten Anteil erobern könnte, wenn sich der Nutzen, den wir in der Proof-of-Concept-Studie in Kombination mit Eribulin gesehen haben, bestätigt. Wenn wir dann in andere Kombinationstherapien expandieren, wie zum Beispiel mit Taxanen, ist das Marktpotenzial für Brustkrebs einiges grösser. Wir schätzen es auf 6 bis 7 Mrd. $. Und schliesslich könnte Balixafortide auch noch für die Therapie anderer Krebsarten eingesetzt werden. Balixafortide kann eine sehr grosse Hoffnung für die Patienten und eine sehr grosse Chance für unser Unternehmen und seine Aktionäre werden.