Die ESG-Elemente

Was versteht man unter nachhaltigen Geldanlagen / ESG- Investment (und was nicht)?

Beginnen wir mit den Grundlagen: Wie definiert man nachhaltige Geldanlagen / ESG- Investments?

Nachhaltige Geldanlagen / ESG-Investments konzentrieren sich auf die Verringerung von drei Arten wesentlicher Risiken:

Ökologische Risiken: Mit ökologischen Faktoren wird geprüft, wie sich ein Unternehmen in Bezug Umweltschutz und Nachhaltigkeit verhält. Zu den Umweltrisiken und -chancen zählen unter anderem der Energieverbrauch, die Abfallentsorgung, die Flächennutzung und die CO 2 – Bilanz eines Unternehmens.

Soziale Risiken: Anhand sozialer Faktoren wird sichtbar, wie ein Unternehmen mit Mitarbeitern und Zulieferern umgeht. Die Risiken und Chancen können unter anderem Programme eines Unternehmens zur Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens der Mitarbeiter umfassen, aber zum Beispiel auch die Frage, inwieweit die Werte des Unternehmens in den Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern berücksichtigt werden.

Unternehmensführung (Corporate Governance) betreffend: Beispiele für die Beurteilung guter Unternehmensführung sind die Strukturen zur Entscheidungsfindung, die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern, die Behandlung von Minderheitsaktionären, die Vergütung der Manager und das politische Engagement.

Diese breit gefassten Kategorien sind die Grundlage für eine eingehende Beurteilung von ESG- Risiken. Sie liefern wichtige Informationen über die Werte und Praktiken eines Unternehmens sowie über potenzielle Risiken, die vor einer Geldanlage identifiziert und gesteuert werden sollten.

Was ist ESG nicht?

Die Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien / ESG-Anlagerisiken sollte nicht mit sozial verantwortlichem Investieren, auch als SRI (Socially Responsible Investing) bezeichnet, verwechselt werden. Sowohl SRI als auch ESG sind zwar auf eine Reihe von ESG-Kriterien ausgerichtet, wie etwa Menschenrechte, Klimawandel oder Unternehmensethik. Sie unterscheiden sich jedoch darin, in welcher Weise sie auf ein Anlageportfolio angewandt werden. Die Kriterien für SRI sind in der Regel übergeordnete Themen oder Anforderungen von Kunden, die in einem Portfolio beachtet werden sollen. Die Manager versuchen, „schlechte“ Unternehmen zu vermeiden, um ein „gutes“ Portfolio mit einem moralischen Ansatz aufzubauen.

Anleger möchten möglicherweise bestimmte Aktivitäten oder Produkte nicht in ihren Portfolios haben, wie etwa Tabak oder Waffenproduktion. SRI-Filter können dabei helfen, diese Anlagen zu vermeiden. SRI-Kriterien können auch als Rangfolgesystem innerhalb von Sparten oder Anlageklassen dienen, etwa um Anlagen mit einer geringeren CO 2 -Bilanz einen höheren Stellenwert beizumessen. Fonds, die SRI-Techniken einsetzen, legen im Rahmen ihrer Anlageverwaltungsvereinbarungen Kriterien fest, an die sich die Manager halten müssen.

Diese Techniken können den Anlegern zwar dabei helfen, verantwortungsbewusster zu investieren, sind aber in der Regel nicht so umfassend wie die volle Integration von ESG- Kriterien in eine Anlagestrategie. Die Vorgabe breit gefasster moralischer Themen, die eingehalten werden müssen, oder die Festlegung von Anlagekategorien, die vermieden werden sollten, wird den unterschiedlichen Fragen nicht gerecht, die sich Fondsmanager stellen müssen, wenn sie ESG-Themen ganzheitlich in ihre Anlagephilosophie und -prozesse einbeziehen möchten. Ein integrierter ESG-Ansatz sollte die wesentlichen Risiken und Chancen untersuchen, die sich aus ESG-Kriterien für ein Unternehmen ergeben. Diese Erkenntnisse sollten gemeinsam mit den finanziellen Risiken beurteilt werden, um sich ein besseres Bild von der Werthaltigkeit einer Anlagemöglichkeit machen zu können.

Für Kapitel 2-9 klicken Sie bitte hier »