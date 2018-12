Die Euro-Notenbank friert ihre Bilanz ein

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) steht am Donnerstag ein historisches Treffen an. Auf seiner letzten Sitzung 2018 wird der EZB-Rat das Ende des Anleihenaufkaufprogramms beschliessen. Dies gilt als sicher, nachdem die Notenbank die Marktteilnehmer bereits seit Juni darauf vorbereitet hat. Ab Januar werden die Währungshüter nur noch die aus Tilgungen zurückfliessenden Mittel reinvestieren, der Bestand an gehaltenen Papieren bleibt vorerst konstant.

Auf der Medienkonferenz von EZB-Chef Mario Draghi rücken damit die Details der Reinvestitionen sowie die Frage, ob die EZB die Kreditinstitute noch einmal mit einer mehrjährigen Liquiditätsspritze versorgen wird, in den Vordergrund. Zudem wird die EZB ihre Prognosen für Inflation und Wachstum veröffentlichen, was Rückschlüsse erlaubt, wann die Euronotenbanker den Kollegen in den USA folgen und die Leitzinsen erhöhen werden. Derzeit rechnen die Märkte mit einer Erhöhung des Einlagesatzes von –0,4% frühestens im Frühjahr 2020.