Die EZB in der Euro-Falle

Der Aufschwung im Euroraum gewinnt an Fahrt. Die Wirtschaft ist von April bis Juni das siebzehnte Quartal in Folge gewachsen. Im Jahresvergleich legte das Bruttoinlandprodukt 2,1% zu – das ist das stärkste Wachstum seit fünf Jahren. Zudem sind die Deflationsängste verflogen. Zwar notiert die Teuerung mit 1,5% unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), doch immerhin zog sie im August leicht an.

Auch die Aussichten stimmen zuversichtlich. Das lässt sich etwa am Einkaufsmanagerindex ablesen, der zu den bedeutendsten Frühindikatoren zählt. Er kletterte im August auf 57,4 und notiert damit auf einem Mehrjahreshoch.

Die konjunkturellen Signale sind klar: Es ist an der Zeit, die Normalisierung der Geldpolitik einzuleiten und das milliardenschwere Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Genau das könnte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag ankündigen. Doch er hat ein Problem.

Das Dilemma der EZB ist der starke Euro. Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar 13% an Wert gewonnen – und das, obwohl die US-Notenbank den Leitzins dieses Jahr bereits zwei Mal erhöht hat. Wenn die EZB nun das Ende der quantitativen Lockerung beschliesst, dürfte sie die Aufwertung der heimischen Währung weiter begünstigen. Damit riskiert sie aber, den Aufschwung abzuwürgen, denn ein teurer Euro schmälert unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit des Exportsektors. Betroffen ist neben dem direkten Handel mit den USA auch der Export in den asiatischen Raum, wo zahlreiche Staaten ihre Währung an den Dollar gekoppelt haben.

Was Draghi definitv nicht will, ist die erreichte konjunkturelle Erholung frühzeitig abzuwürgen.