Die FDP auf dem Umweltzug

Das Selbstverständnis der Partei spiegelt sich schon in ihrem vollen Namen: «FDP Die Liberalen». Die Partei bezeichnet sich auch gerne als das liberale Original. Ob der Anspruch zu Recht erhoben wird, kann zunächst offen bleiben. Tatsache ist, dass die Partei an der Wiege der modernen Eidgenossenschaft stand und die Politik lange dominiert hat.

Wahlen 2019 Mit Blick auf die Wahlen am 20. Oktober analysiert FuW die wirtschaftspolitischen Positionen der Bundesratsparteien in je einem Beitrag. Ein eigener Artikel befasst sich mit Grünen und Grünliberalen.

Diese Position hat sie längst verloren. Gemessen an den Wähleranteilen in eidgenössischen Wahlen musste sie einen schmerzhaften Aderlass hinnehmen. Noch 1979 kam die FDP auf einen Anteil von 24%. Seither hat sie ein Drittel ihrer Wähler verloren. 2015 erreichte sie 16,4% der Stimmen und lag damit hinter der SVP und der SP nur noch auf Rang drei. Immerhin konnte sie den Rückgang stoppen; gegenüber dem Tiefpunkt 2011 (15,1%) hat sie 1,3 Prozentpunkte gewonnen.

Liberal und reformorientiert

Die FDP sieht sich als liberale und reformorientierte Partei. Sie setzt in allen Bereichen auf Freiheit, Fortschritt, Selbstverantwortung, Wettbewerb und gesunde Staatsfinanzen. Es ist ihr ein Anliegen, ausufernde staatliche Interventionen zurückzubinden, dem Einzelnen mehr Raum zur freien Entfaltung zu lassen.

Erst vor kurzem und wenige Monate vor den Wahlen hat die FDP das Thema Klima/Umweltschutz zu einem Kernanliegen gemacht. Das hat ihr, nicht ganz unberechtigt, den Vorwurf eingetragen, das sei eine reine Wahlkampfmassnahme, die Partei handle nicht aus Überzeugung. Die Frage, warum das Thema erst so spät entdeckt wurde, stellt sich tatsächlich.

Parteipräsidentin Petra Gössi bestätigt den Eindruck einer Wahlkampfmassnahme zumindest indirekt. Gegenüber «Finanz und Wirtschaft» hält sie fest, das Thema Umwelt sei aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung stärker gewichtet worden. Allerdings handle es sich «nicht um eine Neupositionierung, sondern ein Bekenntnis zu unseren freisinnigen Wurzeln».

Die Partei hat jedoch recht, wenn sie die Umweltpolitik als zu oft ideologisch geprägt bezeichnet. Den Protagonisten gehe es zu häufig um eine Systemänderung statt um den Schutz der Umwelt.

In dem erst im Juni verabschiedeten Konzept bemüht sich die Partei immerhin um liberale Lösungsansätze und spricht sich gegen Technologieverbote in der Umweltpolitik aus. Was sie allerdings nicht daran gehindert hat, der Energiestrategie 2050 mehrheitlich zuzustimmen, obwohl dort mit dem Verbot neuer Kernkraftwerke faktisch ein Technologieverbot eingeführt wurde. Die Parteipräsidentin hält dazu fest, es könne «weiterhin in diesem Bereich geforscht werden». Ob dies auch geschieht, ist eine andere Frage.

Als wichtiges marktwirtschaftliches Instrument des Umweltschutzes sieht die FDP Lenkungsabgaben. Es ist allerdings alles andere als einfach, über derartige Abgaben Kostenwahrheit herzustellen, also externe Kosten zu internalisieren. Das Problem besteht schon darin, dass diese Kosten kaum genau bezifferbar sind. Die Fixierung der Höhe von Lenkungsabgaben ist damit stets ein Verfahren von Versuch und Irrtum, die «richtige» Abgabenhöhe gibt es nicht. Diese Thematik wird von der Partei kaum aufgenommen.

Die FDP will in der Umweltpolitik so wenig Verbote und Subventionen wie möglich. Sie setzt sich zudem für die vollständige Öffnung des Strommarktes ein. Das wiederum ist eine Vorbedingung für ein Stromabkommen mit der EU. Der FDP ist klar, dass ein solcher Vertrag nur möglich ist, wenn das institutionelle Rahmenabkommen (InstA) mit der EU abgeschlossen werden kann.

Die Partei unterstützt dieses Abkommen grundsätzlich, denn sie will offene Märkte und den bilateralen Weg sichern. Dieser liegt der Partei am Herzen: Der bilaterale Weg sei die beste aller Lösungen für die Schweiz. Die FDP lehnt einen Beitritt zur EU wie auch zum EWR ab. Eine Abschottungspolitik ist für sie kein Thema.

Das Abkommen wird unterstützt, solange die «roten Linien» der Partei nicht überschritten werden: Der Freisinn wehrt sich gegen die automatische Rechtsübernahme, will die flankierenden Massnahmen in ihrer heutigen Substanz erhalten und lehnt die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie ab. Petra Gössi sieht diese Linien grösstenteils respektiert. Zudem behalte die Schweiz unter Wahrung des Referendumsrechts «die Entscheidungshoheit bei sich», sie bleibe also souverän.

Auch in der Sozialpolitik setzt sich die FDP für die Erhaltung möglichst grosser Freiräume für den Einzelnen ein. Das Gesundheitswesen könne und müsse diese vermehrt nutzen, nur so seien Innovationen möglich. Die FDP setzt sich für Wahlfreiheit und Qualitätswettbewerb ein, Planwirtschaft und Monopole lehnt sie ab.

In der Altersvorsorge möchte sie mehr Freiheit in der Wahl des Zeitpunkts des Austritts aus dem Erwerbsleben schaffen. Zudem sollten die Anreize zur Frühpensionierung abgeschafft werden. Gleichzeitig setzt sich die Partei für die Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau sowie für die Einführung einer Schuldenbremse in der Altersvorsorge ein.

Gefahr des Zeitverzugs

Zur Sanierung der AHV schlägt die FDP ein dreistufiges Vorgehen vor: Nach der Zustimmung zur Zusatzfinanzierung sollen die Finanzen durch die Reform AHV21 des Bundesrats stabilisiert werden. Petra Gössi sieht noch Korrekturbedarf vor allem bei den Kompensationen für die Rentenalterangleichung und der Mehrwertsteuererhöhung. Erst in der dritten Stufe, die in der neuen Legislatur in Angriff genommen werden soll, will sich die FDP gemäss Gössi für eine «weitreichende, strukturelle Reform der AHV einsetzen». Die Gefahr jedoch, dass eine nachhaltige Sanierung so zu spät kommt, wächst.

Auch in der Finanz- und Steuerpolitik bleibt die FDP ihrem Kernanliegen treu, den Wirtschaftssubjekten möglichst viel Freiraum zu gewähren. Die Partei setzt sich für niedrige Steuern ein, im Wissen darum, dass der individuelle finanzielle Spielraum so gross wie möglich sein sollte und dass hohe Steuern wachstumshemmend wirken. Sie will den Steuerwettbewerb erhalten und setzt sich gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse ein.

Der FDP ist als einziger Partei zugutezuhalten, dass sie sich bemüht, in allen Bereichen liberale Positionen einzunehmen und möglichst umzusetzen – auch wenn ihr das nicht immer gelingt.