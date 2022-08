Die Fiskalpolitik muss zu ihren Grundlagen zurückkehren

Die jüngsten grossen Zinserhöhungen des Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank deuten darauf hin, dass die Geldpolitiker entschieden handeln wollen, um die Inflation zu senken. Aber wo sind die vielen Wirtschaftskommentatoren, die seit Jahren argumentieren, die Fiskalpolitik – die meist als schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik verstanden wird – müsse in der Steuerung von Konjunkturzyklen eine viel aktivere Rolle spielen? Wenn es wirklich Sinn ergibt, einen Abschwung sowohl durch geld- als auch durch fiskalpolitische Massnahmen zu bekämpfen, warum sind dann die Zentralbanken bei ihrem Versuch, angesichts der Rekordinflation eine weiche Landung zu gewährleisten, plötzlich auf sich allein gestellt?

Vor der globalen Finanzkrise von 2008 war es Konsens, dass die Geldpolitik in normalen Konjunkturzyklen die Führung übernehmen soll. Die Fiskalpolitik könne dabei unterstützend wirken – ausser im Fall von Kriegen oder Naturkatastrophen wie Pandemien. Bei systemischen Finanzkrisen, so dachte man, könne die Geldpolitik sofort reagieren, aber die Fiskalpolitik solle schnell folgen und mit der Zeit die führende Rolle spielen. Steuerliche Massnahmen und Staatsausgaben seien zwar extrem politisch geprägt, aber in Notfällen könnten erfolgreiche Volkswirtschaften mit diesem Problem umgehen.

Im vergangenen Jahrzehnt allerdings hat sich immer mehr die Ansicht verbreitet, auch in normalen Zeiten solle die Fiskalpolitik eine dominantere makroökonomische Rolle spielen. Diese Wende wurde auch dadurch beeinflusst, dass die Zinsen der Zentralbanken auf null fielen. Aber die Nullgrenze war keineswegs das einzige Argument.

Ineffizienzen sind unvermeidlich

Es stimmt, dass sich das «Helikoptergeld» und andere Transferprogramme während der ersten Zeit der Covid-Pandemie als äusserst wirksam erwiesen und dazu beigetragen haben, Menschen zu helfen und gleichzeitig langfristige wirtschaftliche Schäden zu verringern. Aber hier ist der Haken: Kein Land, und sicherlich kein grosses und politisch gespaltenes wie die USA oder das Vereinigte Königreich, weiss wirklich, wie es eine konsistente, technokratische Fiskalpolitik führen kann, da diese völlig politisch geprägt ist.

Regierungen haben unzählige Möglichkeiten, Geld auszugeben – und unzählige mögliche Kriterien für die Entscheidung, wer unterstützenswert ist und wer die Rechnung dafür zahlen muss. Aufgrund von Kuhhandel und Umsetzungsproblemen wird es dabei immer Ineffizienzen geben, und diese neigen bei höheren Ausgabesummen dazu, noch grösser zu werden. Genau dies ist in den USA Ende 2020 geschehen, als eine politisch motivierte Fiskalpolitik grosse Stimuli zur Folge hatte, die aber zu spät kamen.

Zugegebenermassen stand hinter der maximalen Expansion der Geld- und der Fiskalpolitik eine gewisse Logik – als Versicherungsmassnahme gegen eine Verschlimmerung der Pandemie oder eine andere Krise, wie sie beim Einmarsch Russlands in der Ukraine tatsächlich ausgebrochen ist. Aber trotzdem müssen wir nun den Preis dieses Ansatzes bezahlen, und zwar in Form zunehmenden Inflationsdrucks und weniger Möglichkeiten, auf die kriegsbedingten Angebotsschocks zu reagieren. Wer geglaubt hat, steigende Inflation sei unwahrscheinlich, hat den Kopf eindeutig in den Sand gesteckt.

Nicht höhere Schulden…

Was müssen wir nun angesichts hoher Inflation und langsamen Wachstums tun? Erstens müssen die Zinsen steigen, aber die Zentralbanken und der Internationale Währungsfonds scheinen dabei etwas zu übertreiben. Ob man dafür, dass Inflation bis vielleicht Ende 2023 auf ihren Zielwert zurückgeht, das erhebliche Risiko einer weiteren schweren Rezession eingehen sollte, ist – angesichts der Nachwehen der letzten Pandemie und der noch nicht so lang zurückliegenden Finanzkrise – durchaus fraglich.

Zweitens wird die fiskalpolitische Debatte bereits allzu lang durch die Sirenengesänge der Experten dominiert, die versprechen, dass die Realzinsen niemals steigen und die Defizitfinanzierung zum Nulltarif zu haben ist. Die moderne Geldtheorie ist eine extreme Form dieser Ansicht, aber sie unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Meinung einiger etablierter Ökonomen, die Staatsschulden könnten noch viel höher sein, ohne dass dies negative Folgen hätte.

Die richtige Methode für die Regierungen, nachhaltig Einkommen umzuverteilen – falls dies gewünscht ist –, besteht darin, die Steuern für besser verdienende Leute zu erhöhen und die Transferleistungen an weniger gut verdienende (und besonders arme) Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.

…sondern höhere Steuern

Konservative müssen akzeptieren, dass höhere Steuern auf hohe und gehobene Einkommen nicht nur fair sind, sondern auch für sozialen Zusammenhalt sorgen. Ja, wirtschaftliche Effizienz und Dynamik sind grundlegende Stärken des amerikanischen Systems – und ein erheblicher Grund dafür, warum der Westen in Schlüsselbereichen wie der Hochtechnologie immer noch mit China oder Russland konkurrieren kann. Fehlt es aber an einem ausreichenden sozialen Sicherheitsnetz und der Bereitschaft, die wirtschaftliche Elite angemessen zu besteuern, laufen wir Gefahr, das amerikanische Modell von innen heraus zu zerstören.

Die Fiskalpolitik muss zu ihren Grundlagen zurückkehren und neu justiert werden. Das ständige Argument, keynesianische Haushaltsstimuli seien die Antwort auf jeden vorstellbaren wirtschaftlichen Schock, hat sich als unhaltbar erwiesen. Trotzdem muss, wenn wir an diesem Wendepunkt eine schwere Rezession verhindern wollen, die Neuanpassung der makroökonomischen Politik schrittweise geschehen.

