Die Folgen des hohen Ölpreises

Von unter null zurück in den dreistelligen Bereich in nur zwei Jahren: Der Ölmarkt hat eine wilde Zeit hinter sich. 2020 versuchten wir an dieser Stelle, das Phänomen negativer Ölpreise zu erklären und die Bedeutung des billigen Öls für Wirtschaft, Politik und Märkte zu beleuchten. Heute stellen sich ähnliche Fragen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Wie ist es zu so hohen Preisen gekommen?

Schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine war die Lage am Ölmarkt angespannt. Mit der Lockerung der Coronamassnahmen hatte sich die Nachfrage nach Treib- und Brennstoff erholt, während das Ölkartell Opec seine in der Coronakrise 2020 beschlossenen Förderbeschränkungen nur zögerlich anpasste. Hinzu kamen wetterbedingte Ausfälle bei anderen Energiequellen, etwa bei der Wind- und der Wasserkraft sowie hohe Gaspreise in Europa wegen des Rückzugs aus Kohle, was einen Substitutionseffekt zugunsten von Erdöl zur Folge hatte.