Die Fondsmanager spielen defensiv

Die Fondsmanager werden vorsichtiger. Sie haben in ihren Portfolios Positionen in Basiskonsumgütern («Staples») und kotierten Immobilienfonds («REIT») ausgebaut. Das zeigt die neue Umfrage der Bank of America (BAC 31.98 0%) Merrill Lynch unter den professionellen Investoren.

Während die defensiven Titel ausgebaut wurden, werden Engagements reduziert, die auf eine sich beschleunigende Konjunktur setzen. Dazu gehören Unternehmen im Energiesektor, der zyklische Konsum («Discretionary») und Rohmaterialien («Materials»).

Das höchste Übergewicht im historischen Vergleich haben Banken, Cash, Schwellenländer (EM) und die Eurozone. Dagegen werden britische Aktien wegen der Angst vor den Folgen des Brexit weiterhin massiv untergewichtet. Auch Anleihen, Gesundheitstitel und Versorger sind bei den Fondsmanagern unbeliebt.

Der Risikoindikator der Anleger ist gemäss BofA Merrill Lynch auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten gefallen. Er misst, wie hoch der Anteil der Befragten ist, die ein überdurchschnittlich hohes Risiko in ihren Portfolios tolerieren, einen langen Anlagehorizont im Blick haben und weniger liquide Mittel als ihre Benchmark vorhalten.

Wirtschaftsoptimismus schwindet

Die defensivere Ausrichtung der Portfolios gründet wohl auf einem nachlassenden Optimismus für die Weltwirtschaft. Im Saldo erwartete unter den Befragten im März eine Mehrheit von nur noch 18 Prozentpunkten, dass sich in den nächsten zwölf Monaten die globale Konjunkturlage verbessern wird. Damit ist der Wirtschaftsoptimismus so gering wie seit Juni 2016 nicht mehr.

Doch die professionellen Investoren erwarten weiterhin eine gute Wirtschaftslage. Über 40% sehen ein Wachstum, das über dem langfristigen Trend liegt – bei gleichzeitig niedriger Inflation. Doch der Anteil der Befragten, die mit gutem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation rechnen, hat sich über die vergangenen Monate rasant erhöht. Den beiden Szenarien eines geringen Wachstums messen die Fondsmanager nur eine geringe Wahrscheinlichkeit bei.

Handelskrieg als grösstes Risiko

Zum ersten Mal seit Anfang 2017 ist ein Handelskrieg das als am gefährlichsten erachtete Extremrisiko. Der Grund ist wohl die Einführung von Strafzöllen durch die US-Regierung, die von China und der Europäischen Union wahrscheinlich mit Gegenmassnahmen beantwortet werden.

In den vergangenen zwei Monaten wurden als grösstes Risiko noch ein Anheizen der Inflation und ein dadurch ausgelöster Crash der Anleihenkurse gesehen. Von Oktober bis Dezember 2017 äusserten die Fondsmanagern noch am häufigsten die Angst, dass die Notenbanken der USA und der Eurozone die Zinsen zu schnell erhöhen könnten («Policy Mistake»).

Nun ist die Inflation auf dem zweiten Platz der Extremrisiken gelandet. Auf dem dritten Platz der Investorenängste folgt eine Abkühlung der Weltkonjunktur.

Sorgen bereitet auch die höhere Verschuldung der Unternehmen. Der Anteil der Befragten, die eine Überschuldung der Unternehmen sehen, ist nun auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise angekommen.

Technologieaktien zu beliebt

Zur Umfrage der Fondsmanager gehört auch die Frage nach den «Most Crowded Trades» – also Positionen, die schon überlaufen sind und damit für Rückschläge anfällig sein könnten. Zum zweiten Mal in Folge glauben die Befragten, dass Technologieaktien aus den USA und China zu beliebt geworden sind. (FAANG = Facebook (FB 168.15 -2.56%), Apple (AAPL 175.24 -0.03%), Amazon (AMZN 1586.51 2.69%), Netflix (NFLX 317.5 1.28%), Google (GOOGL 1095.8 -0.39%); BAT = Baidu, Alibaba (BABA 198.95 2.27%), Tencent (Tencent 59.68 2.45%)).

Neben den Internet-Konzernen sehen die professionellen Anleger extreme Wetten auf einen schwachen Dollar, Unternehmensanleihen und sinkende Kurse für US-Staatsanleihen.