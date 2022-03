Die Fracking-Renaissance rollt an

Die amerikanischen Öl- und Gasproduzenten sollen ihre Produktion hochfahren, «koste es, was es wolle». Nur so können die hohen Energiepreise gedrückt werden, die der russische Krieg in der Ukraine verursacht hat. Diese Forderung stellte Amos Hochstein, Koordinator für internationale Energiefragen, am Dienstag an einer Konferenz in Houston, Texas, nur wenige Stunden nachdem sein Chef, US-Präsident Joe Biden, ein Verbot für russische Energieimporte verhängt hatte. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent kletterte daraufhin auf beinahe 130 $, so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren.