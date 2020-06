Die Furcht vor der zweiten Welle

Die Covid-19-Pandemie bleibt in grossen Teilen der Welt akut. Während für die Behörden in Mitteleuropa die Lungenkrankheit als kontrollierbar gilt, sind die täglichen Neuinfektionen mit dem Virus anderswo noch immer erhöht. Am Wochenende beunruhigten Meldungen aus Peking über einen neuen Ausbruch viele Menschen. Auch an den Finanzmärkten verunsichern die Berichte aus einigen US-Bundesstaaten über steigende Infektionen die Anleger. Dies machte sich auch im Kurseinbruch an den Aktienbörsen der vergangenen Woche bemerkbar, der bislang noch nicht überwunden ist.

Dabei geht die Furcht um, dass die zweite Infektionswelle bereits jetzt kommen könnte. Fachleute hatten dieses ­Szenario bisher für den Herbst vorausgesagt. «Für die Weltwirtschaft ist eine etwaige zweite Infektionswelle das zentrale Prognoserisiko der nächsten Monate, auch wenn in diesem Fall wohl bei weitem nicht mit solch umfassenden Lockdown-Massnahmen wie bei der ersten Welle zu rechnen wäre», schreiben die Volkswirte der Commerzbank.