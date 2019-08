Die Gebührenfallen der Banken

Swissquote ist eines der jüngsten Beispiele, die das Problem der Gebührenintransparenz aufzeigen. Im Juli lancierte die Onlinebank eine sogenannte Multiwährungskreditkarte, die bei Auslandzahlungen jeweils auf das entsprechende hinterlegte Währungskonto zurückgreifen. «Null Gebühren», so lautet der Werbespruch. Dass ein Fremdwährungszuschlag von 0,95% anfällt, wenn die Deckung nicht ausreicht, wird erst klar, wenn man bei Swissquote explizit nachfragt. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wiederum propagiert auf ihrer Website «kostengünstige Überweisungen ins Ausland». Dass auf den Wechselkurs ein Aufschlag anfällt, wird nicht erwähnt.

Mit dieser Praxis sind Swissquote und die ZKB in bester Gesellschaft. Auch Kreditkartenherausgeber machen vage Aussagen. Das UBS Card Center, die Mastercard- und Visa-Karten vertreiben, weisen in einem Beiblatt auf den Fremdwährungszuschlag von 1,75% hin. Zur Anwendung kommt der «UBS-Devisenkurs». Offen ist jedoch, was genau mit dieser Bezeichnung gemeint wird.