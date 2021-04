Die gefährlich grossen Träume der Kleinen

Steven Goh träumt gross. Der CEO von Achiko will mit einem Testkit den Markt für Coronaschnelltests aufmischen. Erst in Indonesien, wo das Biotech-Unternehmen auf die Zulassung wartet, dann in Europa, später in den USA. «Testen wird Teil unserer Realität bleiben», sagte Goh im Rahmen einer Roadshow Mitte März zu «Finanz und Wirtschaft». Gegen die grossen Anbieter wie Roche soll sich sein Test wegen des günstigen Preises durchsetzen. Experten rechnen damit, dass der Feldzug gegen die Pharmakonzerne höchstens Brosamen abwirft.

Beim Namen Achiko – sie ist mit einem Börsenwert von 24 Mio. Fr. weit unter dem Radar der institutionellen Investoren – dürfte es bei einigen Anlegern klingeln. Das indonesische Start-up kam 2019, damals noch als Zahlungsdienstleister, über ein Direct Listing an die Schweizer Börse. Den Wandel vom Fin- zum Biotech begründete es im August 2020 mit der Mitteilung, man habe ein Coronatestkit zum Patent angemeldet. Die Aktien vervielfachten sich im Wert. Inzwischen handeln sie wieder am Boden der Schweizer Börse. Dass der Kurs nicht anziehe, sei sein Fehler, sagt Goh. «Wir müssen mehr kommunizieren, was wir können.» Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an