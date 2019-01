Die Gefahr von Klagen gegen GAM sinkt

So weit, so gut. Der gebeutelte Asset-Manager GAM macht offenbar Fortschritte bei der Liquidation der Absolute-Return-Bond-Fonds (ARBF) mit 7 Mrd. Fr. Anlagevermögen. Sie waren im Sommer nach der Suspendierung des Fondsmanagers Tim Haywood in Liquidation geschickt worden.

GAM verkauft gerade die letzten Positionen und könnte die Liquidation in den kommenden Wochen abschliessen, berichtete am Montag die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit dem Verfahren vertraute Personen. Gemäss den anonymen Quellen geht der Vermögensverwalter davon aus, dass Anleger in den eingefrorenen Anleihenfonds fast ihr gesamtes Geld zurückerhalten werden.