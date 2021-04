Die Gefahren einer auf Daten beruhenden Sicherheit

Freunde von mir, die in den Kunst- und Geisteswissenschaften arbeiten, haben mit etwas begonnen, was – zumindest für sie – ungewöhnlich ist: Sie beschäftigen sich mit Daten. Dies liegt natürlich an der Pandemie. Jeden Tag überprüfen sie die Covid-19-Fallzahlen, wie schnell oder langsam der R-Wert sinkt und wie viele Menschen sich am Vortag angesteckt haben.

Zur Autorin Diane Coyle ist Professorin für Gesellschaftspolitik an der Universität von Cambridge. Infobox öffnen

Unterdessen sind die sozialen Medien voll mit Behauptungen und Gegenbehauptungen über alle möglichen anderen Daten: Nimmt die weltweite Armut zu oder ab? Wie hoch ist die US-Arbeitslosigkeit wirklich? Diese Untersuchungen, die manchmal zu empfindlichen Streitigkeiten führen, liegen am Bedürfnis der Menschen, die Autorität der Daten zu verwenden, um ihre Einstellungen oder Weltanschauungen zu belegen – oder infrage zu stellen.

Aber in anderen datenintensiven Bereichen wird kaum beachtet, wie verlässlich diese Daten eigentlich sind und wie sie interpretiert werden. Ein krasses aktuelles Beispiel dafür sind die sogenannten Captcha-Tests, mit denen Webseiten gegen Bots geschützt werden sollen. Dort wird man aufgefordert, sich als Mensch zu identifizieren, indem man Bilder auswählt, auf denen Boote, Fahrräder oder Ampeln zu sehen sind. Das maschinelle System, das die Entscheidung trifft, kalibriert seinen Algorithmus zur Bilderkennung wiederum mithilfe der menschlichen Auswahl, und wenn die eigene Wahl – selbst wenn sie richtig ist – von diesem Algorithmus abweicht, wird man als nicht menschlich eingeschätzt.

Schwache Grundlagen

In diesem Beispiel ist der Irrtum der Maschine offensichtlich, obwohl, wenn man die von ihr bewachte Webseite aufrufen möchte, kein Einspruch möglich ist. Aber in anderen Fällen kann oft nicht nachvollzogen werden, zu welchen Schlussfolgerungen maschinelle Lernsysteme oder menschliche Analytiker kommen, wenn sie Daten mehr Gewicht geben als angemessen.

Ökonomen sind nur allzu bereit, für ihre Forschung grosse Datenmengen zu verwenden, und viele Politiker glauben, künstliche Intelligenz biete die Möglichkeit grösserer Kosteneffektivität und besserer politischer Ergebnisse. Aber bevor wir mehr Entscheidungen an Systeme künstlicher Intelligenz und datenabhängigen Lernens delegieren, müssen wir die Grenzen dieser Daten erkennen.

Bereits heute werden die Unsicherheiten, die den ökonomischen Daten zugrundeliegen, zu wenig beachtet. Obwohl Politiker allgemein anerkennen, dass sogar so grundlegende Dinge wie das BIP-Wachstum sehr ungewiss sind und Korrekturen erfordern, scheint man Menschen nicht davon abhalten zu können, auf derart schwacher Grundlage Narrative zu entwickeln.

Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive

Beispielsweise sind länderübergreifende Vergleiche der Pandemiefolgen wegen Unterschieden in der Wirtschaftsstruktur und der statistischen Methodologie sehr schwierig. Aber dies verhindert keine Aussagen darüber, ob die einen Volkswirtschaften die Krise besser überstehen als andere.

Oder nehmen wir die «wahre» Höhe der Inflation. Technische Diskussionen darüber, wie man einen Preisindex am besten gestaltet, überdecken grundlegende Verteilungskonflikte wie den zwischen Kreditnehmern und Anleiheneignern oder Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Die Daten, die wir verwenden, prägen unsere Sichtweise einer komplexen, veränderlichen Welt. Aber Daten stellen die Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive dar. Daten von der Art, wie sie in politischen Debatten verwendet werden, sind selten völlig von der Welt, die sie beschreiben, getrennt, aber die Linse, die sie bieten, kann unscharf oder verschleiert sein – und der Perspektive, die sie vermitteln, kann man nicht entkommen.

Inhärente Unsicherheit …

Ein möglicher Grund für das aktuelle Misstrauen gegen ökonomisches Fachwissen ist der wachsende Graben zwischen technischen Top-down-Einschätzungen, die auf bekannten Datenreihen beruhen, und einer alternativen Welt detaillierterer Daten, die eher ein Bottom-up-Bild präsentieren. Die üblichen wirtschaftlichen Statistiken geben Durchschnittserfahrungen wieder, die dann nicht mehr typisch sind, wenn die Schicksale der Menschen auseinandergehen.

Im Allgemeinen sind sich die Fürsprecher der evidenzbasierten Vorgehensweise der inhärenten Unsicherheit verfügbarer Daten bewusst. Was Stichproben, Fehleranfälligkeit und Grenzen der verwendeten Datensammelmethoden angeht, arbeiten die Forscher sehr sorgfältig. Aber der Grad falscher Sicherheit neigt dazu, mit zunehmender Nähe zur Politik und zur politischen Entscheidungsfindung zu steigen. Der ehemalige US-Präsident Harry S. Truman ist bei weitem nicht der einzige Politiker, der seine Ungeduld über Ökonomen geäussert hat, die sich in Begriffen von «einerseits/andererseits» ausdrücken.

… kontra Hunger nach Sicherheit

Aber der aktuelle Hunger nach datenbezogener Sicherheit wird gefährlich, wenn wir uns in Bereichen wie der Kriminaljustiz, der Politik und dem Sozialstaat zunehmend auf technokratische Entscheidungsprozeduren – wie Systeme zum maschinellen Lernen – verlassen. Demokratien sind häufig auf konstruktive Mehrdeutigkeit angewiesen, um widersprüchliche Interessen in Einklang zu bringen – wie die, bei denen es um Gewinn- und Wohlstandsverteilung oder die Frage geht, ob die Strafverfolgungsbehörden eher den Fehler machen sollen, unschuldige Menschen einzusperren, oder den, Kriminelle frei herumlaufen zu lassen. Die Forderung nach einer auf Daten beruhenden Autorität minimiert oder beseitigt den Spielraum der Mehrdeutigkeit, was ernste Folgen haben kann.

Ich trete sehr für mehr und bessere Daten ein. Immerhin waren Daten für die Bemühungen der Regierungen zur Bekämpfung der Pandemie von entscheidender Bedeutung. Aber je mehr wir Daten dazu verwenden, Entscheidungen zu treffen, desto stärker müssen wir die Tatsache berücksichtigen, dass Daten die Sichtweise von Experten oder Maschinen spiegeln, die wiederum auf Kategorien anderer Personen beruhen, die selbst beim Statusspiel der Gesellschaft mitspielen. Andernfalls werden wir Entscheidungsprozesse bekommen, die an diese groben Captcha-Tests erinnern – die darauf bestehen, dass ein Boot ein Fahrrad ist, und den Menschen keine andere Wahl lassen, als dem zuzustimmen.

