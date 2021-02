Die Gefahren einer ungleichen globalen Erholung

Wie die Covid-19-Impfstoffe wird auch die wirtschaftliche Erholung in den kommenden zwei Jahren ungleich verteilt sein. Trotz der von Regierungen und Notenbanken geleisteten Unterstützung bestehen weiterhin enorme wirtschaftliche Risiken, und das nicht nur für Frontier Economies, die unmittelbaren Überschuldungsproblemen ausgesetzt sind, und einkommensschwache Länder, die einen alarmierenden Anstieg der Armut verzeichnen. Angesichts eines noch längst nicht bezwungenen Coronavirus, grassierenden Populismus, globaler Rekordschuldenstände und einer voraussichtlich ungleichmässigen Normalisierung der staatlichen Massnahmen bleibt die Lage gefährlich.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Volkswirtschaft und Public Policy an der Universität Harvard. Infobox öffnen

Damit sei die insgesamt guten Nachrichten der vergangenen zwölf Monate nicht bestritten. Wirksame Impfstoffe standen in Rekordzeit zur Verfügung – viel schneller als von den meisten Experten ursprünglich erwartet. Massive geld- und fiskalpolitische Massnahmen haben eine Brücke bis zum erhofften Ende der Pandemie geschlagen. Mit oder ohne die Hilfe der nationalen Behörden bewältigt die Bevölkerung das Leben mit dem Virus inzwischen besser.

Doch auch wenn die Wachstumszahlen weltweit enorm viel besser waren als in der Frühphase der Pandemie erwartet, haben wir es trotzdem mit einer katastrophalen Rezession zu tun. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert, dass die USA und Japan frühestens in der zweiten Jahreshälfte wieder das Produktionsniveau von vor der Pandemie erreichen werden. Die Eurozone und das Vereinigte Königreich, wo sich die Wirtschaftsentwicklung erneut abschwächt, werden an diesem Punkt erst im Verlauf von 2022 ankommen.

Millionen Menschen am Verarmen

Die chinesische Volkswirtschaft spielt in einer eigenen Liga; erwartet wird, dass sie Ende 2021 10% grösser sein wird als Ende 2019. Viele Entwicklungsländer und Schwellenmärkte am anderen Ende des Spektrums jedoch könnten Jahre brauchen, um auf ihren Entwicklungspfad von vor der Pandemie zurückzukehren. Die Weltbank schätzt, dass die Coronapandemie bis Ende 2021 bis zu 150 Mio. Menschen zusätzlich in extreme Armut stürzen und die Sicherheit der Lebensmittelversorgung auf breiter Basis gefährden wird.

Die unterschiedlichen Wachstumsprojektionen haben viel mit dem Zeitplan der Impfstoffauslieferung zu tun. Es wird erwartet, dass in den hoch entwickelten Ländern und einigen Schwellenmärkten Impfstoffe Mitte des Jahres weithin verfügbar sein werden. Aber in den ärmeren Ländern werden die Leute vermutlich bis 2022 und noch länger darauf warten müssen.

Ein weiterer Faktor ist der eklatante Unterschied bei der gesamtwirtschaftlichen Unterstützung zwischen reichen und armen Ländern. In den hoch entwickelten Volkswirtschaften betrugen die zusätzlichen Staatsausgaben und Steuersenkungen währen der Coronakrise im Schnitt fast 13% des BIP, und Kredite und Bürgschaften beliefen sich auf weitere 12% des BIP. Der Anstieg der Staatsausgaben und die Steuersenkungen in den Entwicklungsländern dagegen beliefen sich insgesamt auf rund 4% der Wirtschaftsleistung, Kredite und Bürgschaften auf weitere 3%. Für die einkommensschwachen Länder betragen die Vergleichszahlen 1,5% des BIP an direkter fiskalischer Unterstützung und nahezu nichts an Bürgschaften.

Folgt ein «Taper Tantrum 2.0»?

Im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 wiesen die Schwellenländer im Vergleich zu den entwickelten Staaten starke Bilanzen auf. In die derzeitige Krise jedoch sind sie mit viel höheren privaten und öffentlichen Schulden eingetreten, weshalb sie deutlich gefährdeter sind. Viele hätten ohne die Nullzinsen in den hoch entwickelten Ländern grosse Probleme. Selbst so gab es eine zunehmende Zahl an staatlichen Zahlungsausfällen, darunter in Argentinien, Ecuador und im Libanon.

Tatsächlich steht auf der Liste der Dinge, die schiefgehen können, ein «Taper Tantrum 2.0» weit oben. Falls das passiert, werden nicht nur die Schwellenmärkte leiden. Zum Taper Tantrum des Jahres 2013 kam es, als das Fed zu signalisieren begann, dass es die Geldpolitik irgendwann normalisieren würde. Das löste einen enormen Kapitalabfluss aus den Schwellenländern aus. Dieses Mal gab sich die US-Notenbank grosse Mühe, deutlich zu machen, dass sie noch für lange Zeit keine Zinserhöhungen plant. Sie hat sogar einen neuen geldpolitischen Rahmen verabschiedet, der im Wesentlichen auf das Versprechen hinausläuft, den Fuss auf dem Gaspedal zu lassen, bis die Arbeitslosenrate extrem niedrig ist.

Eine derartige Politik ist absolut vernünftig. Es würde in einem Umfeld, in dem die Schulden hoch sind und die Produktion noch immer hinter ihrem Potenzial zurückliegt, deutlich mehr nützen als schaden, wenn man vorübergehend einen Anstieg der Inflation über den Zielwert des Fed von 2% hinaus zuliesse. Schliesslich haben in den USA heute 9 Mio. weniger Menschen eine Arbeit als vor einem Jahr.

Zinsen könnten steigen

Doch wenn die USA bis zum Sommer ihre Impfziele erreichen und die Coronamutationen beherrschbar bleiben, könnten die Prognosen einer Erhöhung der Zinsen von ihrem derzeitigen Nullwert durchaus deutlich vorgezogen werden. Dies ist besonders angesichts des enormen Sparvermögens wahrscheinlich, das viele Amerikaner aufgebaut haben und das teils durch steigende Vermögenspreise und teils durch staatliche Transferleistungen, die viele Empfänger nicht ausgegeben haben, begründet ist.

Die Politik ultraniedriger Zinsen weltweit hilft, langfristige Narben zu verhindern. Viele Grosskonzerne jedoch, darunter die grossen Technologieunternehmen, brauchen die Unterstützung, die ihre Aktienkurse in luftige Höhen treibt, nicht. Dies heizt unvermeidlich die populistische Wut an (ein Vorgeschmack davon war bei den Reaktionen einiger US-Politiker auf den jüngsten GameStop-Kurskrieg zu erkennen).

Die Inflation mag derzeit hartnäckig niedrig sein, doch ein ausreichend grosser Nachfrageanstieg könnte sie in die Höhe treiben und das Fed dazu bewegen, die Zinsen früher als geplant zu erhöhen. Der Welleneffekt eines derartigen Schritts an den Vermögensmärkten würde die Starken von den Schwachen trennen und die Schwellenmärkte besonders hart treffen. Zugleich wird die Politik sogar in den USA irgendwann zulassen müssen, dass die Zahl der Konkurse steigt und eine Umstrukturierung stattfindet. Eine Erholung ist unvermeidlich, doch wird die Flut nicht alle Boote in die Höhe heben.

Copyright: Project Syndicate.