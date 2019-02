Die Geister von Versailles

Vor inzwischen etwas mehr als 100 Jahren begann die Pariser Friedenskonferenz, aus der die Verträge von Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Neuilly-sur-Seine, Trianon und Sèvres hervorgingen, die den Ersten Weltkrieg beendeten. Bis heute heizen Ressentiments über den Vertrag von Trianon den ungarischen Nationalismus und Revisionismus an, besonders unter der derzeitigen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán.

Zum Autor Harold James ist Professor für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der Universität Princeton und Senior Fellow am Center for International Governance Innovation.

Tatsächlich ist der Pariser Friedensprozess gemeinhin als Beispiel dafür im Gedächtnis geblieben, wie wohlmeinende internationale Zusammenarbeit und Demokratieförderung schief gehen können. Da wir in einer Zeit leben, in der Multilateralismus und Demokratie erneut unter Druck stehen, lohnt sich die Frage, warum Bemühungen zur Förderung von beidem so oft scheitern.

Im Jahre 1919 erwies sich US-Präsident Woodrow Wilsons Versuch, durch Vernichtung der grossen Autokratien für bleibenden Frieden zu sorgen, als gar zu ambitioniert, auch wenn er den interventionistischen Konsens einläutete, der das aussenpolitische Denken der USA seitdem bestimmt. Auch wenn US-Präsident Donald Trump behauptet, diese Tradition aufgegeben zu haben, hat er doch Luftschläge gegen Militärstandorte der syrischen Regierung angeordnet und den venezolanischen Oppositionsführer als legitimen Präsidenten des Landes anerkannt.

Auch jetzt werden «Schurken» erfunden

Der Pariser Prozess scheiterte, weil er die Erwartungen zu hoch ansetzte. Der Sieg der demokratischen Mächte bedeutete nicht, dass demokratische Wünsche erfüllt werden würden, besonders wenn diese Wünsche eine Bezahlung durch die Verlierer voraussetzten. Während des gesamten Ersten Weltkrieges ging jede Seite schlicht davon aus, dass ein letztlicher Friedensschluss der unterlegenen Seite die materiellen – und sogar die emotionalen – Kosten des Krieges auferlegen würde, was eine unbefriedigende Beilegung des Konflikts so gut wie sicherstellte.

Genauso werden auch 2019 die aus schnellem technologischen Wandel und Globalisierung herrührenden Probleme allgemein akzeptable Lösungen womöglich nicht zulassen. Daher werden unterschiedliche Länder jeweils eigene Narrative darüber produzieren, dass sie von der Globalisierung betrogen würden. Wie 1919 werden sie «Schurken» erfinden, die angeblich daran schuld sind. So beschwert sich die Regierung Trump regelmässig über Chinas unfaire Handelspraktiken, Deutschlands überhöhtes Leistungsbilanzüberschuss, die Hilfen an Entwicklungsländer usw. Es versteht sich von selbst, dass die Zusammenstellung einer Litanei von Beschwerden schwerlich auf eine Lösung hinausläuft.

Eine zweite Erklärung für das Scheitern des Pariser Prozesses ist, dass einige der Beteiligten – der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, der britische Premierminister David Lloyd George und Wilson selbst – in einzigartiger Weise inkompetent oder anderweitig unwillig waren. Clemenceau war ein lebenslanger Nationalist, der sich in monomaner Weise der Verfolgung französischer Interessen verschrieben hatte, während Lloyd George das Gegenteil und daher für die gestellte Aufgabe zu nachgiebig und zu wenig prinzipientreu war. Er neigte dazu, andere persönlich anzugreifen, und erinnerte sich nicht daran, wenn er diese Leute dann wieder traf.

Gesundheit entscheidet mit

Wilsons hehre Ziele wiederum überstiegen seine Fähigkeiten zum Abschluss politischer Kompromisse deutlich, auf nationaler wie internationaler Ebene. Seine zunehmenden Gesundheitsprobleme waren mit Sicherheit keine Hilfe. Aufgrund seines stratosphärisch hohen Blutdrucks, der weitgehend unbehandelt blieb, erlitt Wilson kurz nach den Verhandlungen von Paris einen schweren Schlaganfall. Eine offensichtliche Lehre aus dieser Episode der Geschichte ist, dass es wichtig ist, in Phasen bedeutungsschwerer Entscheidungen die körperliche und geistige Gesundheit von Staats- und Regierungschefs – besonders des Präsidenten der USA – zu überwachen.

Was die Charakterfehler der führenden Politiker angeht, so tun sich 2019 ebenso viele Probleme auf wie 1919. Trump und die britische Premierministerin Theresa May könnten von ihren Persönlichkeiten her nicht unterschiedlicher sein, doch beide haben es unterlassen, Ratschläge von Experten anzunehmen und den politischen Systemen ihrer jeweiligen Länder schweren Schaden zugefügt. Während der französische Staatspräsident Emmanuel Macron häufig ob seiner relativen Unerfahrenheit kritisiert wird, gilt Bundeskanzlerin Angela Merkel als zu erfahren in der Bewahrung eines antiquierten Status quo.

Der dritte Grund für das Scheitern des Pariser Prozesses ist vielleicht der wichtigste. Die übertrieben ehrgeizigen Ziele der Konferenz und die Charakterfehler derjenigen, die diese Ziele verfolgten, waren so offensichtlich, dass sie zu einem tödlichen öffentlichen Tadel einluden – ausgesprochen vom britischen Ökonomen John Maynard Keynes, einem der brillantesten Köpfe jener Zeit, in seinem 1919 erschienenen Buch Krieg und Frieden: Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles.

Keynes’ verheerende Kritik

Keynes’ Kritik am Pariser Prozess und seinen Teilnehmern war verheerend, und er wusste es. Im Oktober und November 1919 nahm er an vom niederländischen Bankier Gerard Vissering ausgerichteten Treffen teil, auf dem Bankiers aus den USA und mehreren neutralen Mächten einen komplizierten Plan zum Wiederaufbau Europas mittels privater US-Kredite entwickelten. Dieser Plan war sehr vielversprechend, aber Keynes konnte nicht damit in Verbindung gebracht werden, weil seine brillante Streitschrift die für die Durchführung des Plans benötigten Politiker verärgert hatte. Letztlich wurden nur einige wenige Elemente des Plans umgesetzt, und auch das erst 1924, als es bereits zu spät war.

Die Lehre daraus ist, dass eine übermässig zugespitzte Kritik kontraproduktiv sein kann. Regierungen auf den richtigen Weg zu bringen, erfordert Überredung und keine Polemik. Daher verfolgte Keynes, als 1944–1945 der Zeitpunkt für eine Neugestaltung der Welt gekommen war, einen ganz anderen Ansatz. Er arbeitete einen komplexen Plan für den Wiederaufbau aus, agierte diesmal jedoch hinter den Kulissen. Es wäre nicht schwierig gewesen, den britischen Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Franklin D. Roosevelt für ihre frühere Wirtschaftspolitik anzugreifen. Aber es wäre damit nichts gewonnen gewesen.

Natürlich waren Churchill und Roosevelt deutlich bessere Regierungschefs als Lloyd George und Wilson. Doch selbst wenn sie genauso unzulänglich gewesen wären: Keynes hatte gelernt, welchen Preis es haben konnte, sich in schlechten Zeiten zu sehr auf die Schwächen schlechter Politiker zu konzentrieren. Egal, ob 1919 oder 2019: Sich zwanghaft an einzelnen führenden Politikern abzuarbeiten, kann uns von der Arbeit an den Lösungen ablenken, die die drängendsten Probleme von heute verlangen.

