Das sind die bislang besten Schweizer Aktien

Für Schweizer Aktien ist 2017 bisher ein gutes Jahr. Gemessen am Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10186.62 0.09%)) notiert der breite Markt seit Jahresbeginn bis Ende August inklusive Ausschüttungen 13,5% im Plus. Überraschend stark haben sich kleine und mittelgrosse Unternehmen entwickelt.

Die Grossen haben den Markt nicht übertrumpfen können. Der SPI Large Companies mit den zwanzig grössten Unternehmen hat 12,0% zugelegt. Die achtzig nächstgrossen Gesellschaften aus dem SPI Middle Companies sind mit 20,9% fast doppelt so viel avanciert. Dazwischen notiert der SPI Small Companies, der die restlichen Unternehmen umfasst, mit einer Performance von 15,0%.

Das Plus wurde in der ersten Jahreshälfte erzielt. Seit Mai stecken die Märkte in einer Seitwärtsbewegung. Analog zur Börsenweisheit «Sell in May and go away, but don’t forget to come back on St. Legers Day». Das Pferderennen, auf das sich der zweite Teil des Börsenspruchs bezieht, findet dieses Jahr am 16. September statt. Es wird sich zeigen, ob die Märkte dann wieder Auftrieb erhalten.

Von den Blue Chips konnten alle bis auf den Rückversicherer Swiss Re (SREN 86.65 -0.23%) im laufenden Jahr den Börsenwert steigern. Rückversicherer leiden derzeit unter schwierigen Marktbedingungen und Preisdruck, so haben auch die Titel des Konkurrenten Munich Re seit Jahresbeginn Terrain verloren. Nur wenig besser haben die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 14.12 0.14%) und UBS (UBSG 15.8 0%) abgeschnitten.

Am stärksten entwickelte sich bisher der Pharmazulieferer und Spezialchemiekonzern Lonza (LONN 244.4 0.66%) (+50,7%). Er konnte im ersten Halbjahr Umsatz und Profitabilität überraschend steigern. Auch der Bauzulieferer Sika (SIK 6855 0.81%) (+41,1%) konnte mit der Geschäftsentwicklung überzeugen. Mit dieser Zuwachsrate schaffen es die beiden Unternehmen aber nicht in die Top Ten des Gesamtmarktes.

Im breiten Markt haben drei Gesellschaften ihren Wert an der Börse seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt: der Chiphersteller AMS (AMS 70.7 2.39%) (+140,1%), die Industriegruppe Von Roll (ROL 1.4 1.45%) (+122,6%) und der Solarzulieferer Meyer Burger (MBTN 1.4 0.72%) (+107,5%).

Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2016 hat AMS mit dem Ausblick auf starkes Umsatzwachstum die Marktteilnehmer begeistert. Von Roll hat für das erste Quartal erstmals seit mehr als vier Jahren wieder ein positives Ergebnis präsentieren können. Auch beim Solarzulieferer Meyer Burger nimmt der Turnaround konkretere Formen an.

Eingebrochen sind hingegen die Titel des Handysoftwarespezialisten Myriad (MYRN 0.67 -4.29%) (–68,3%). Seine Kurznachrichten-App Versy ist ein Flop. Die Aktionäre haben Ende August einer Kapitalerhöhung zugestimmt. Das Trauerspiel von Myriad an der Börse dürfte aber bald vorbei sein, das Unternehmen plant die Dekotierung.

Kaum besser entwickelten sich die Aktien der Biotech-Gesellschaft Relief Therapeutics (RLF 0.01 0%) (–66,7%), die tiefrote Zahlen schreibt. Hier zeichnet sich vorerst keine Trendwende ab.