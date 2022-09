Die goldenen Zeiten für Privatbanken sind vorbei

Schweizer Privatbanken fanden sich im abgelaufenen Jahr in der besten aller möglichen Welten wieder. Coronaerholung und boomende Börsen spülten massig Geld in ihre Tresore. Die verwalteten Vermögen, auf die sie Gebühren abschöpfen, schossen in die Höhe. Rückenwind kam zusätzlich vom Höhenflug des US-Dollars, der bevorzugten Anlagewährung globaler Millionäre. Rekordhohe Bankgewinne und fette Boni für die Kundenberater waren die Folge. Mit Inflation und Zinswende kommt diese goldene Zeit nun zu einem Ende.

Die Zeitenwende erlebt nach dem Rekordjahr 2021 auch die grösste nichtkotierte Privatbank der Schweiz, die Genfer Pictet. Sie hat am Mittwoch Zahlen publiziert. Den Ertrag hat sie im ersten Semester um 2% auf 1,58 Mrd. Fr. gesteigert, der Nettogewinn ist im Vergleich zum Vorjahr aber 40% auf 380 Mio. Fr. geschrumpft, wobei in der Vorjahresperiode ein ausserordentlicher Gewinn aus dem Verkauf des Hauptgebäudes in Genf angefallen war. Operativ, also ohne diesen Sondereffekt, konnte die Profitabilität gehalten werden. Die verwalteten Vermögen gingen wie bei anderen deutlich zurück, im Fall von Pictet um 13% auf 610 Mrd. Fr.

Höhere Zinsen willkommen

Gemäss Renaud de Planta, dem geschäftsführenden Mitglied der achtköpfigen Bankleitung und Teilhaber, ist der marktbedingte Rückgang der Vermögen teilweise durch steigende Zinsen kompensiert worden. «Höhere Zinsen sind willkommen, die Jahre billigen Geldes haben zu Übertreibungen geführt. Für die Gesundheit der Märkte und der Branche ist das positiv», sagt er im Gespräch mit FuW. Per saldo sei der Effekt aus der Portfoliobewertung aber grösser gewesen. «Besser, die Korrektur kommt jetzt, als später und bedeutsamer.»