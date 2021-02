Die Grenzen des Investitionsabkommens EU-China

Kurz vor dem Jahreswechsel 2020/21 haben die EU und China das sogenannte Comprehensive Agreement on Investment («Umfassender Investitionsvertrag») geschlossen, über das sie sieben Jahre lang verhandelt hatten. In den seitdem vergangenen Wochen wurde das CAI im Westen viel kommentiert – und das häufig negativ. Nun jedoch, da der vollständige Vertragstext vorliegt, scheint es, als würden die Kritiker die Bedeutung des Vertrags übertreiben.

Zum Autor Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies. Infobox öffnen

Zunächst einmal argumentieren einige, dass sich die EU für ihr weiteres Wirtschaftswachstum zu sehr auf den chinesischen Markt stützt. Doch die Handels- und Investitionsdaten geben das nicht her. China war 2019 lediglich der drittgrösste Markt für Exportgüter aus der EU. Der deutlich wichtigste Handelspartner der EU-27 bleiben die USA, gefolgt von Grossbritannien.

Die EU-Exporte nach China sind tatsächlich etwas geringer, als man angesichts der Tatsache erwarten sollte, dass Chinas BIP (selbst zu Marktkursen) inzwischen fast 80% von dem der USA beträgt, während die EU-Exporte nach China nur rund 50% der Exporte in die USA ausmachen. Zudem hat sich die relative Bedeutung der USA und Chinas als Exportmärkte für die EU im Laufe des vergangenen Jahrzehnts nicht wesentlich geändert: Die transatlantischen Exporte der EU in die USA haben – trotz Chinas viel höherer Wachstumsrate beim BIP – fast so stark zugenommen wie ihr Handel mit China.

Die USA sind wichtiger

Gleiches gilt für den Handel der EU mit Chinas demokratischen Nachbarländern. So sind die EU-Exporte nach Südkorea zwischen 2009 und 2019 prozentuell etwa ebenso stark gestiegen wie die nach China. Die Intensität des Handels zwischen der EU und Südkorea ist doppelt so hoch, wie man das angesichts der Tatsache erwarten sollte, dass die EU-27-Volkswirtschaft rund zehnmal so gross ist wie die Südkoreas.

Aus Handelsperspektive stimmt es also nicht, dass die EU «auf China setzt». Im Gegenteil: Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sind etwas schwächer, als es die Grösse der chinesischen Volkswirtschaft erwarten liesse.

Noch deutlicher zeigt sich dies bei den bilateralen Direktinvestitionen der EU und Chinas. Die Direktinvestitionen der EU in den USA sind etwa fünfzehnmal so hoch wie ihre Investitionen in China, während sich die chinesischen Investitionen in der EU auf etwa ein Zwanzigstel der US-Investitionen belaufen. Die bilateralen Investitionsströme stagnierten zuletzt auf niedrigem Niveau. Im vergangenen Jahr gab es keine wesentlichen neuen Investitionen staatseigener chinesischer Unternehmen in Europa.

Keineswegs umfassend

Auch der neue EU-Überprüfungsmechanismus für ausländische Investitionen, der faktisch primär auf China zielt, ist im Kontext dieser Zahlen zu betrachten. Die aktuellen chinesischen Investitionsströme in die EU belaufen sich auf etwa 11,7 Mrd. € jährlich. Für eine Wirtschaft mit einem Volumen von 15 Bio. € stellt das keine Bedrohung dar. Konzerngesellschaften chinesischer Unternehmen beschäftigen in der EU weniger als 300’000 Arbeitnehmer; das ist ein winziger Bruchteil der Gesamterwerbsbevölkerung des Blocks von etwa 220 Mio.

Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die Details des CAI, dass der Vertrag trotz seines Namens alles andere als umfassend ist. Der wichtigste konkrete Vorteil für EU-Unternehmen ist die Teilöffnung von Chinas Automobil- und Finanzsektoren. Doch die wichtigsten Bestimmungen des Vertrags wiederholen in Bereichen wie der regulatorischen Transparenz und den Sozialstandards (darunter Chinas Zusage, weiter auf die Ratifizierung des Übereinkommens über Zwangs- und Pflichtarbeit hinzuarbeiten) bestehende Zusagen oder Versprechen, sich «nach Kräften zu bemühen». Auch der Streitschlichtungsmechanismus bleibt vage und erlegt beiden Seiten im Wesentlichen auf, sich abzustimmen und eine Einigung zu erreichen.

Die Kritiker des CAI versäumen, zu erwähnen, dass die EU bei den Verhandlungen kaum einen Hebel hatte, weil Investitionen in Europa bereits weitgehend liberalisiert sind. Die EU konnte daher chinesischen Anlegern keine grossen Verbesserungen anbieten. Und wer bei Verhandlungen wenig zu bieten hat, kann auch von der anderen Seite keine grossen Zugeständnisse erwarten. Unter diesen Umständen hätten wir keine Vereinbarung erwarten sollen, die alle aus europäischer Sicht in China bestehenden sozialen oder Menschenrechtsprobleme anspricht.

Viel Tamtam

Viele schliesslich haben den Abschluss des CAI durch die EU aus geopolitischen Gründen kritisiert; er ermögliche China einen diplomatischen Erfolg just zu einem Zeitpunkt, wo sich eine US-Regierung mit positiverer transatlantischer Einstellung auf die Amtsübernahme vorbereite. Letztlich jedoch ist es die Substanz eines internationalen Abkommens, die seine geopolitischen Auswirkungen bestimmt.

Wir haben dies im März 2019 gelernt, als sich Italien mit viel Tamtam an Chinas Neuer Seidenstrasseninitiative beteiligte, einem transnationalen Infrastrukturinvestitionsprogramm, dessen offizielles Ziel darin besteht, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Asien und Europa zu stärken. Damals fragten viele, ob es geopolitisch klug sei von Italien, als erstes G-7-Land der von China angeführten Initiative beizutreten.

Relativ rasch jedoch zeigte sich, dass Italien nichts weiter getan hatte, als einen Vorvertrag zu unterzeichnen, der – wie von einer vagen Absichtserklärung zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zu erwarten – keine Auswirkungen auf Handel oder Investitionen hatte. Die Enttäuschung über den Mangel an greifbaren Vorteilen verwandelte einen geopolitischen Erfolg Chinas in eine Niederlage; derselbe italienische Minister, der zuvor als Fürsprecher der Neuen Seidenstrasse aufgetreten war, nimmt inzwischen eine viel chinakritischere Haltung ein.

Ganz ähnlich wird das CAI in ein paar Jahren anhand seiner Umsetzung und der konkreten Massnahmen, die China zur Erfüllung seiner Versprechen unternimmt, beurteilt werden. Falls die EU-Unternehmen keine Verbesserungen wahrnehmen und China keine Fortschritte bei den Arbeitsstandards macht, könnte das CAI als eine weitere leere Geste angesehen werden.

Copyright: Project Syndicate.