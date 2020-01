Die Gretchenfrage für Uber & Co.

Aus Kalifornien kommt die Zukunft. Die erste Buchung registrierte Airbnb 2008 in San Francisco. An selber Stätte fuhr zwei Jahre später das erste Uber. Und im Silicon Valley lieferte DoorDash 2013 erstmals Essen aus. Für die Plattformökonomie ist Kalifornien die Wiege des Erfolgs. Doch damit könnte nun Schluss sein. Denn die Regierung in Sacramento hat das Ende von Uber & Co. eingeläutet – so sehen es zumindest die Unternehmen.

Der Grund für das Schreckensszenario ist ein Gesetz namens California Assembly Bill 5, kurz AB5, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Cynthia Estlund, Rechtsprofessorin der Universität New York, begrüsst das Gesetz. «Es klärt, wo die Grenze zwischen Angestellten und Selbständigerwerbenden gezogen wird», sagt sie. Mit dem Ziel des Arbeiterschutzes erweitere es die Definition von Angestellten und mache es fast unausweichlich, dass Fahrdienstanbieter von Uber & Co. als Angestellte klassifiziert werden.