Die grössten Stiftungen

«Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande», sagte Andrew Carnegie (1835–1919). Er war als Kind armer Eltern von Schottland in die USA eingewandert, wo er es mit Geschick und Geschäftssinn zu ungeheurem Reichtum brachte, namentlich in der Stahlindustrie. Carnegie war ein unbedingter Verfechter von Unternehmertum, Privateigentum und Markt, hielt es jedoch für falsch, Geld anzuhäufen, bloss um es zu vererben, denn das widerspreche dem Leistungsgedanken. So gründete er in reiferen Jahren gemeinnützige Stiftungen in den USA und Europa. Andere amerikanische Wirtschaftskapitäne vor und nach ihm handelten ähnlich, richteten Stiftungen ein oder gründete Universitäten. Das Stiftungswesen hat in den USA Tradition; vielleicht lässt es sich als Ausgleich zum gemessen an Europa weniger ausgebauten Sozialstaat auffassen. Allerdings ist der Hauptzweck häufig die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Die mit über 40 Mrd. $ weitaus vermögendste Stiftung ist diejenige von Microsoft-Gründer Bill Gates, seiner Ehefrau und der Unternehmerlegende Warren Buffett. Die Stichting INGKA auf Rang fünf, die grösste in Kontinentaleuropa, ist das Werk des kürzlich verstorbenen Ikea-Gründers Ingvar Kamprad. In der Schweiz gibt es gut 13 000 Stiftungen, die insgesamt rund 70 Mrd. Fr. bewirtschaften. Die reichste davon soll, soweit bekannt, die Jacobs Foundation sein, mit um die 5,2 Mrd. $.