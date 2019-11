Die grosse Übersicht über das aktuelle Angebot der Fachhochschulen

Die Zahl der Lehr- und Studiengänge wächst rasant. «Finanz und Wirtschaft» liefert online eine aktuelle Übersicht über die Aus- und Weiterbildungsprogramme von Fachhochschulen in der Schweiz zu allen finanzrelevanten Themen wie Banking, Unternehmensfinanzierung, Treasury, Compliance, Wealth Management, Controlling, Digital Banking und Kurse für Verwaltungsräte. Aufgeführt sind alle Daten über die einzelnen Schulen und ihr Angebot. Dazu eine schematische Darstellung des dualen Bildungssystems, das aufzeigt, wie vielfältig und flexibel die Bildung in der Schweiz organisiert ist. Denn nicht nur der akademische Weg zählt, auch eine Berufslehre bietet heute vielseitige Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg. Dass Bildung eine lebenslange Aufgabe ist, versteht sich in rasch wandelnder Zeit von selbst. Weil der Themenschwerpunkt «Finanz-Karriere» aus Anlass des Swiss-Life-Studienpreises erscheint, ist das Studien- und Kursangebot auf Fachhochschulen beschränkt.