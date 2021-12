Die grossen Themen für 2022

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, und das Gesellschaftsspiel, so zu tun, als wüsste man, was in den nächsten zwölf Monaten passieren wird, hat begonnen. Doch mit Blick auf das Jahr 2022 (und darüber hinaus) bin ich mir nicht sicher, ob es sich überhaupt lohnt, so zu tun als ob. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so viel Ungewissheit in Bezug auf derart viele wirtschaftliche Schlüsselthemen gab.

Zum Autor Jim O’Neill, ehemaliger Vorsitzender von Goldman Sachs Asset Management, ist Mitglied der Paneuropäischen Kommission für Gesundheit und nachhaltige Entwicklung.

Diese grosse Ungewissheit ist im Hinblick auf die Finanzmärkte besonders faszinierend. Sollte eine der zahlreichen zu beobachtenden Entwicklungen eine negative Wendung nehmen, könnten die Auswirkungen auf die heutigen, gehobenen Märkte katastrophal sein.

Neben Covid-19 ist die Inflation eines der dringendsten und aktuellsten Themen. Sind die diesjährigen Preiserhöhungen nur vorübergehend, oder stehen sie für etwas Unheilvolles? Meine wenig hilfreiche Antwort lautet: «Ich weiss es nicht.» Obwohl ich letztes Jahr um diese Zeit meinte, dass die Inflation ein grösseres Problem werden würde als das schwache Wachstum des BIP, bin ich mir jetzt, mit Blick auf das Jahr 2022, weit weniger sicher.

Was ist der Zweck der Geldpolitik?

Ein Grossteil des heutigen Inflationsdrucks könnte nach wie vor mit dem Tempo der Erholung in vielen Volkswirtschaften und natürlich mit grossen, immer noch bestehenden Versorgungsengpässen zusammenhängen. Die Versorgungsengpässe selbst können aber auch Symptome grösserer Probleme sein, wie z. B. wirtschaftlicher Überstimulation, unwirksamer Geldpolitik oder schwachen Produktivitätswachstums. Die Auswirkungen auf die Finanzmärkte wären recht unterschiedlich, je nachdem, welche dieser Faktoren in welchem Ausmass zum Tragen kommen.

Viele andere wichtige Fragen für das Jahr 2022 hängen auch mit der Inflation zusammen. Was ist der Zweck der Geldpolitik in der heutigen Wirtschaft? Sollten wir uns immer noch Sorgen über die Höhe der Staatsverschuldung machen, oder haben wir (durch einen Zufall) entdeckt, dass wir uns darüber nie Sorgen machen mussten? Ich bin im Allgemeinen aufgeschlossen, aber ich habe in dieser speziellen Debatte einige starke Zweifel.

In Bezug auf die Finanzpolitik und die Vorstellung, dass die Staatsverschuldung ab einer bestimmten Höhe problematisch wird, haben die Ereignisse von 2020/21 gezeigt, dass ein Grossteil des herkömmlichen Denkens falsch war. Wichtiger ist vielmehr, wofür die Schulden gemacht werden. Schulden, die aufgenommen werden, um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern, sind etwas ganz anderes als Schulden, die einfach nur gemacht werden, um eine übermässig ehrgeizige Agenda der Regierung zu finanzieren.

Rückkehr zur Normalität ist überfällig

Was die Geldpolitik betrifft, so war schon vor der Pandemie klar, dass die endlose Grosszügigkeit der Zentralbanken nach 2008 ihre Zweckmässigkeit verloren hat. Wir hätten schon längst zu einem Verhältnis zurückkehren müssen, in dem die inflationsbereinigten Zinsen eine gewisse Ähnlichkeit mit den potenziellen BIP-Wachstumsraten haben.

Zwar kann man eine kurze Aussetzung entschuldigen, um einen grossen Schock wie die Covid-19-Pandemie zu bewältigen, doch scheint das Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik fehl am Platze zu sein. Diese Politik könnte sogar für den jüngsten Inflationsanstieg verantwortlich sein, wie die Anhänger von Milton Friedman behaupten. Es ist ziemlich praktisch, dass die Zentralbanken nach jahrelangem Kampf um höhere Inflationsraten (in der Nähe oder oberhalb ihrer erklärten Ziele) nun beschlossen haben, die Inflation als vorübergehend zu betrachten.

Tatsächlich wissen die Zentralbanker genauso wenig wie Sie oder ich, ob die Inflation von Dauer sein wird. Aber selbst wenn sie sich als vorübergehend erweisen sollte, ist die Rechtfertigung für eine grosszügige Geldpolitik zunehmend zweifelhaft. Schliesslich tragen die Zentralbanken durch die Schaffung lockerer finanzieller Bedingungen zu dem wachsenden Verdacht bei, dass die Früchte des modernen Kapitalismus in erster Linie den wenigen Privilegierten mit Vermögen zugutekommen.

Produktivitätswachstum im Zentrum

Über diese Themen zeichnet sich in aller Stille die zentrale Frage des Produktivitätswachstums ab, das in den meisten hoch entwickelten Volkswirtschaften seit vielen Jahren enttäuschend ist. Kündigen pandemiebedingte Verhaltensänderungen und Innovationen die lang erwartete Rückkehr robuster Produktivitätsgewinne an? Ich stehe mit einem Bein im optimistischen Lager, was zum Teil der Grund dafür ist, dass ich keinen Bedarf für so viele geldpolitische Anreize sehe. Aber angesichts der anhaltenden Enttäuschungen des letzten Jahrzehnts kann ich nicht mit beiden Beinen fest im optimistischen Lager stehen. Wie immer betonen die politischen Entscheidungsträger ihre Absicht, mehr für die Steigerung der Produktivität zu tun. Man kann nur hoffen, dass es ihnen jetzt ernster ist als in der Vergangenheit.

Als ob diese Herausforderungen und Unbekannten nicht schon schwierig genug wären, gibt es auch noch eine lange Liste nicht konventioneller makroökonomischer Fragen zu berücksichtigen. Ob die immer wichtiger werdende chinesische Wirtschaft besser in die Weltwirtschaft integriert werden kann, bleibt abzuwarten. Welche Wendungen die Pandemie nehmen wird, ist ungewiss. Wird Omikron schnell zur neuen vorherrschenden Variante werden, oder wird sie von einer anderen verdrängt?

Und was ist mit anderen grossen Bedrohungen wie der stillen Pandemie der antimikrobiellen Resistenzen oder den mit dem Klimawandel verbundenen Risiken? So, wie die Dinge liegen, ist es unwahrscheinlich, dass die Wählerschaft – besonders ältere Menschen mit begrenztem oder festem Einkommen – wiederholte Energiepreiserhöhungen tolerieren werden, selbst wenn sie ein notwendiger Bestandteil des Übergangs zu saubereren Alternativen sind. Wie ich vor kurzem vorgeschlagen habe, müssen die politischen Entscheidungsträger kreativ darüber nachdenken, wie sie mit diesem Problem umgehen können.

Probleme zuhauf

Ein weiteres grosses Problem ist die weltweite Armut, die in den letzten zwei Jahren wieder zugenommen hat. Diese Geissel zu beseitigen, scheint eine noch grössere Herausforderung zu sein als die Energiewende.

Schliesslich ist da noch die allgegenwärtige Unsicherheit über die Global Governance. Anders als in den Jahren 2008 bis 2010, als sich die G-20 als so effektiv erwiesen hat, gab es 2020/2021 fast keine bedeutenden Fortschritte bei der globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Hoffen wir, dass das Jahr 2022 hier eine deutliche Verbesserung bringt.

