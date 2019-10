Die Hoffnung für Wells Fargo

Charles W. Scharf traut sich. Er übernimmt am 21. Oktober den wohl schwierigsten Job an Wallstreet. Der 54-jährige Amerikaner wird CEO von Wells Fargo. Lange musste das US-Finanzinstitut suchen, nachdem Timothy Sloan Ende März überraschend zurückgetreten war. Gemäss Verwaltungsratspräsidentin Betsy Duke sollte sein Nachfolger ein Externer sein – ohne den Ballast einer Wells-Fargo-Vergangenheit. Das leuchtet ein. Denn die an den verwalteten Vermögen gemessen viertgrösste Bank der USA wird seit Jahren von Skandalen geplagt.

Mit dem Antritt von Scharf schöpfen die Anleger neue Hoffnung, dass diese Zeit bald der Vergangenheit angehören wird. Nach der Ankündigung von Scharf stiegen die Titel von Wells Fargo im Tagesverlauf 3,8%. Die Marktteilnehmer überzeugen unter anderem die mehr als drei Dekaden an Erfahrung, die Scharf in der Finanzbranche gesammelt hat.

Angefangen hat seine Karriere 1987 mit einer Blindbewerbung beim heutigen JPMorgan-CEO Jamie Dimon. Als Student der John-Hopkins-Universität hatte sich Scharf bei Commercial Credit beworben und wurde vom damaligen CFO eingestellt. Nach sechs Monaten beförderte ihn Dimon zu seinem Assistenten, nahm ihn in Meetings mit und führte ihn in das Finanzgeschäft ein.

Scharf folgte Dimon in den folgenden Jahren und übernahm diverse Funktionen in Finanzinstituten wie Salomon Smith Barney, Citigroup und Bank One. Von 2004 bis 2012 leitete er dann das Retailgeschäft von JPMorgan. Danach trennten sich die Wege von Scharf und Dimon. Scharf übernahm als CEO von Visa. Dort blieb er, bis er im Juli 2017 den Chefposten bei Bank of New York Mellon antrat. Obwohl sich der Hauptsitz von Wells Fargo in San Francisco befindet, wird Scharf in New York wohnen bleiben – der Familie wegen.

Überzeugt, die Herausforderung bei Wells Fargo anzunehmen, hat Scharf wohl auch die satte Lohnerhöhung. Bei Wells Fargo kann Scharf inklusive variabler Kompensation ein Jahressalär von 23 Mio. $ erzielen – 40% mehr als bei seiner vorherigen Stelle. Er erhält auch eine höhere Kompensation als seine beiden Vorgänger. Sie ist aber niedriger als jene von seinem Mentor bei JPMorgan, dessen Kompensation 31 Mio. $ beträgt. Führt Scharf Wells Fargo zu alter Grösse zurück, dürfte aber auch das Salär von Dimon in Reichweite liegen. Der Weg dahin ist aber weit. Denn Wells Fargo wird seit September 2016 immer wieder von Skandalen erschüttert.

Damals wurde Wells Fargo zu einer Strafe von 185 Mio. $ verknurrt. Kundenberater der Bank hatten über Jahre ohne Auftrag der Kunden Millionen von Konten eröffnet, Hunderttausende Kreditkarten ausgestellt und Gebühren kassiert. Der Grund waren ambitionierte Wachstumsziele. Tausende Angestellte wurden entlassen und der CEO ersetzt. Die Skandale hörten deswegen aber nicht auf. Mitarbeiter der Bank stellten Kunden ohne deren Wissen Autoversicherungen aus, strichen für das Schätzen von Immobilien zu hohe Gebühren ein, übervorteilten Geschäfts- und Privatkunden und verlangte Gebühren für bereits saldierte Konti – auch im laufenden Jahr noch. Für die Verfehlungen musste Wells Fargo beinahe 3 Mrd. $ an Strafen und Ausgleichszahlungen begleichen.

Zwar sieht eine attraktive Adresse für einen CEO anders aus, an Herausforderung ist die Aufgabe aber kaum zu überbieten. Scharf muss das Image des Finanzhauses nicht nur aufpolieren, sondern es neu aufsetzen. Die demoralisierte Belegschaft muss er inspirieren und bei den Behörden Vertrauen schaffen. Denn die amerikanische Zentralbank hat es Wells Fargo Anfang 2018 verboten zu wachsen, solange sie die Probleme nicht gelöst hat. Schafft Scharf das, kann Wells Fargo an alte Grösse anknüpfen. Denn lange galt das 167-jährige Institut als Vorzeigebank. Selbst Anfang 2016 war der Ruf noch intakt. Damals wurde Wells Fargo von einem Branchenmagazin zum vierten Mal in Folge der wertvollste «Bankenbrand» der Welt attestiert. Kurz darauf war das aber nur noch Schall und Rauch.