Die Industrie muss immer neue Löcher stopfen

Viele Lieferketten sind bis zum Zerreissen gespannt, manche schon gebrochen. Die Coronapandemie stört die Luft- und die Seefracht weiterhin, der Krieg in der Ukraine verschärft die Lage zusätzlich. Nicht nur für Öl, Gas und Weizen steigen die Preise, sondern auch Metalle, Baumaterialien, Edelgase oder Industrieruss werden knapp und teuer. Die Industrie leidet allerorten und bangt um die Profitabilität. Erste Gewinnwarnungen wurden schon veröffentlicht.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) nahm den «Tag der Bauindustrie» am vergangenen Donnerstag zum Anlass, seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr nach unten zu korrigieren. Die Branche erwartet nun einen Rückgang des realen, um die steigenden Baupreise bereinigten Umsatzes von bis zu 2%, nachdem Ende 2021 noch ein Plus von 1,5% in Aussicht gestellt wurde und im Januar und Februar 9% mehr erlöst worden waren.

Der Krieg legt Abhängigkeiten offen

Verbandspräsident Peter Hübner sagte: «Vor fünf Monaten ist der Bau noch mit einem historisch hohen Auftragsbestand in das neue Jahr gestartet. Mit dem Angriffskrieg Putins wurde er zu einem konjunkturellen Fragezeichen.» Der Krieg lege die engen Lieferketten und Abhängigkeiten brutal und schonungslos offen.