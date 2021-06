Die Inflationsberechnung hat ihre Tücken

Jeder redet über Inflation – die Preissteigerungen nehmen Fahrt auf. In den USA sind die Konsumentenpreise im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,2% gestiegen, die grösste Zunahme seit dem Jahr 2008. In der Schweiz ist die Teuerung mit 0,3% noch sehr verhalten. Zwar hat in den vergangenen fünfzehn Jahren der hiesige Preisindex nur 2,9% zugelegt, doch sind die Unterschiede zwischen den Arten von Gütern und Dienstleistungen gewaltig. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind die Preise im Bereich Kommunikation um mehr als 20% gesunken. Für Kleidung muss über 30% mehr als damals aufgewendet werden. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an