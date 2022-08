Die Inflationsversteherin

Die Inflation beherrscht die Agenda von Politikern und Zentralbankern. Eine, die Teuerung nicht nur als ökonomisches, sondern als psychologisches Phänomen begreift, ist Ulrike Malmendier. Sie ist diese Woche in den deutschen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen worden, besser bekannt als die «Wirtschaftsweisen». Malmendier ersetzt den liberalen Ökonomen Lars Feld, dessen Posten wegen politischem Gezänk seit eineinhalb Jahren unbesetzt war.

Im Nachbarland bilden die fünf Wirtschaftsweisen das wichtigste Expertengremium, das die Bundesregierung in ökonomischen Belangen berät. Malmendier stösst mit Martin Werding zum Team, das mit Veronika Grimm, Monika Schnitzer und Achim Truger erstmals mehr Frauen als Männer zählt. Dem Rat dürften Blutauffrischung und neue Impulse guttun. Dass sich Malmendier, die zu den meistzitierten und erfolgreichsten Ökonominnen gehört, auf den bissigen deutschen Politikzirkus einlässt, begründet sie mit einer «patriotischen Mission».

Ältere für Zinserhöhungen

Thematisch passt Malmendier wie die Faust aufs Auge. Als Einzige im Klub der Sachverständigen lehrt sie ausserhalb Deutschlands an der US-Eliteuniversität Berkeley. Dort untersucht sie den Einfluss persönlicher Erfahrung auf ökonomische Erwartungen und Entscheidungen. Besonders in der Inflationsbekämpfung spielen Erwartungen eine wichtige Rolle. So ist die erwartete Teuerung für Zinsentscheide oft relevanter als die tatsächlich von den Statistikern gemessene. Denn Zentralbanker sind überzeugt davon, dass die Erwartungen der Wirtschaftsakteure zu selbsterfüllenden Prophezeiungen in der Preisentwicklung führen können.

Malmendier hat auch untersucht, wie Inflationserfahrung die Entscheidungen der Zentralbanker selbst beeinflusst. Sie ist zum Schluss gekommen, dass ältere Währungshüter, die die negativen Auswirkungen der Inflation selbst erlebt haben, höhere Inflationserwartungen haben – somit eher für Zinsanhebungen stimmen dürften – als jüngere. Dem Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed hilft diese Erkenntnis indes nicht weiter: Von den zwölf Mitgliedern, die aktuell über die US-Geldpolitik entscheiden, hat gerade einmal die Hälfte die hohe Inflation der Siebzigerjahre bewusst miterlebt.

Inflation ist traumatisch

Menschen reagieren stärker auf Preisveränderungen, die sie direkt mitbekommen, als auf «objektive» Information über den Zustand der Wirtschaft. Inflationserfahrung wird zu einem Glauben, der Entscheidungen noch Jahre später beeinflusst. Dieses Verhaltensmuster gilt nicht nur für Laien, sondern auch Finanzprofis, etwa Zentralbanker. Der Grund: Sorgen über steigende Nahrungsmittelpreise oder Arbeitslosigkeit wirken traumatisch und hinterlassen einen neurologischen Abdruck, der sich kaum korrigieren lässt.

Inflationserfahrung lässt Menschen weniger Risiken eingehen. So neigen krisenerfahrene Südeuropäer und ältere Menschen dazu, Immobilien eher zu erwerben als zu mieten, wobei sie sichere fixe gegenüber variablen Hypothekenzinsen bevorzugen. Malmendier hat auch gezeigt, dass es zwischen den Geschlechtern unterschiedliche Inflationserwartungen gibt: Frauen haben höhere als Männer. Dies geht darauf zurück, dass in vielen Haushalten Frauen öfters einkaufen gehen und so auch Preisveränderungen stärker bemerken. In Haushalten, in denen sich beide um den Einkauf kümmern, sind die Erwartungen weitgehend gleich.

Eindrücklich makellos

Der Werdegang der 1973 in Köln geborenen Malmendier ist eindrücklich makellos und umfasst vor Berkeley Positionen in Stanford, Princeton, Chicago und Oxford. Sie besitzt zwei Doktorate, eines in Betriebswirtschaft und eines in Jura, in dem sie sich mit römischem Recht befasst hat. Sie ist mit dem Berkeley-Ökonomen Stefano Della Vigna verheiratet und hat drei Kinder. Vor ihrer akademischen Laufbahn sammelte Malmendier in der Privatwirtschaft Erfahrung und liess sich bei der Deutschen Bank zur Bankkauffrau ausbilden. Später sollte sie nachweisen, dass auch Banken aus ihrer Geschichte lernen: Krisenerfahrene Institute sind risikoaverser und statten sich mit mehr Kapital aus als von Unheil verschonte.