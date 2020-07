Die innovativsten Unternehmen 2020

Apple (AAPL 364.11 0%), Alphabet (GOOGL 1469.93 1.94%) (Google) und Amazon (AMZN 2890.3 0.4%) sind die innovativsten Unternehmen der Welt. Jedenfalls wenn es nach dem aktuellen Innovationsranking des Strategie­beraters Boston Consulting Group (BCG) geht. BCG stellt diese Erhebung seit 2005 jährlich an. Die Dominanz der amerikanischen Digitalkonzerne wird noch untermauert durch Microsoft (MSFT 206.26 0.76%) (Platz 4), IBM (IBM 119.7 0.98%) (8t) und Facebook (FB 233.42 -1.74%) (10). In die Top Ten der fünfzig innovativsten Gesellschaften schaffen es daneben noch vier asiatische: Samsung (SMSN 1113 0.27%) aus Südkorea (5), Huawei und Alibaba (BABA 223.6 3.54%) aus China (6 und 7) sowie die japanische Sony (SNE 70.23 -0.23%) (9). Europäische Unternehmen finden sich erst in den Zwanzigern – Siemens (SIE 106.04 -0.49%), Philips (PHIA 42.8 0.36%), SAP (SAP 127.58 -0.06%) und Adidas (ADS 241.4 -1.31%). Für die Ehrenrettung des Wirtschaftsstandorts Schweiz sorgen Nestlé (NESN 105.12 -0.61%) (42, zurück in den Top Fifty), ABB (ABBN 22.27 -0.13%) (43, neu) und Novartis (NOVN 82.38 -0.79%) (47, neu). Solche Ranglisten – es gibt weltweit schätzungsweise über 500 davon – sind freilich keine exakte Wissenschaft. Die Methodik von BCG gilt als vergleichsweise robust. BCG hat weltweit 2500 für Innovation zuständige Führungskräfte nach ihren Meinungen befragt und diese gruppiert und gewichtet – Nennungen insgesamt, Nennungen aus der eigenen Branche; zu den Perzeptionsfaktoren kommen Finanzkennzahlen. Bemerkenswert: Innnovationskraft ist eine Ausdauerdisziplin. Nur gerade acht Unternehmen der über die Jahre insgesamt 162 nominierten schafften es jedes Mal auf die Liste.