Die Investitionsflaute ist vorüber

«Ein riesiger Erfolg für die amerikanischen Arbeiter und die USA!» So kommentierte Präsident Trump – in gewohnt bescheidener Manier – die Ankündigung Apples, 30 Mrd. $ in den Standort USA investieren zu wollen . Zwar dürfte die Möglichkeit, US-Auslandguthaben steuerbegünstigt repatriieren zu können, tatsächlich rege genutzt werden. Hoffnungen, dass die geschätzten 2,6 Bio. $ schwergewichtig als Investitionen in die Realwirtschaft fliessen, dürften allerdings enttäuscht werden.

Dabei hätten sowohl die USA als auch viele weitere Industrie- und Schwellenländer einen Investitionsschub dringend nötig. Zwar zogen nach der Finanzkrise die globalen Kapitalausgaben (Capex) kurzzeitig an. Bereits 2013 setzte jedoch erneut eine Flaute ein, die mehrere Jahre bestehen blieb. Dieses Tief war zwar auch der Schwäche in den Sektoren Energie und Rohstoffe geschuldet, was sich unter anderem im sinkenden Capex-Anteil der Schwellenländer manifestiert. Doch bleibt das Bild selbst dann trist, wenn man die beiden Bereiche aus der Analyse herausrechnet.