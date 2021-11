Die Klimadiplomatie steckt fest

Am Klimawandel wird sich letztlich zeigen, ob es möglich ist, dass zwei Länder gleichzeitig um die globale Vorherrschaft ringen und zur Rettung der Welt zusammenarbeiten. Wenn die USA und China in der Klimafrage nicht kooperieren können, können sie es nirgends. Zusammen sind die beiden Mächte für über 40% aller CO2-Emissionen verantwortlich.

Zum Autor John Kampfner ist Consulting Fellow bei Chatham House.

Deshalb fürchten viele, dass ohne ihre Zusammenarbeit keine echten Fortschritte bei der Senkung der Emissionen möglich sind. Dann wären wir alle verloren. Obwohl beide Seiten wissen, dass sie schnell handeln müssen, um eine Klimakatastrophe noch zu verhindern, zeigen die aktuellen Ereignisse, dass herkömmliche Diplomatie hier nicht funktioniert.

Im ersten bilateralen Treffen der Ära Biden im März in Alaska liess Chinas Chefdiplomat Yang Jiechi eine Tirade gegen US-Aussenminister Antony Blinken vom Stapel, weil dieser chinesische Menschenrechtsverletzungen angesprochen hatte. Im April reiste dann Bidens Klimabotschafter, der frühere Aussenminister John Kerry, als erster hochrangiger Vertreter für eine Treffen mit seinem Amtskollegen Xie Zhenhua nach China. Seitdem haben die beiden über ein Dutzend Gespräche geführt, bei denen aber bisher nichts Greifbares erreicht wurde.

Amerikas Einfluss ist gesunken

Es wird immer deutlicher, dass es keiner Seite gelingen wird, die andere über traditionelle diplomatische Kanäle zu grösseren Anstrengungen zu überreden. Dabei hat die US-Strategie drei grundlegende Probleme.

Erstens vergisst die internationale Gemeinschaft bei ihren eigenen strategischen Berechnungen nicht die Möglichkeit, dass Donald Trump – oder zumindest der Trumpismus – in den USA wieder an die Macht kommt. Zweitens besteht die Regierung Joe Bidens darauf, die Klimapolitik von anderen Streitthemen zu trennen (daher Kerrys entschiedene Ablehnung der Idee, China könne Amerikas Schweigen zum Thema Menschenrechte erkaufen). China jedoch besteht darauf, dass «Zusammenarbeit beim Klima nicht vom allgemeinen Umfeld der chinesisch-amerikanischen Beziehungen getrennt werden kann». Damit ist Streit programmiert.

Das dritte Problem ist besonders schwer zu lösen. Schon vor dem Debakel in Afghanistan war Amerikas – militärische und kulturelle – Macht nicht mehr, was sie einmal war. Mit Ermahnungen kommen die USA bei China und anderen Ländern einfach nicht mehr so weit wie früher.

Wettkampf zweier Grossmächte

Trotz der ganzen Aufmerksamkeit für hochrangige Diplomatie im Zusammenhang mit der Uno-Klimakonferenz dieser Tage in Glasgow hängen echte Veränderungen inzwischen in Wirklichkeit von anderen Faktoren ab. Die Antwort der Welt auf den Klimawandel steht und fällt mit nationalen Egoismen. Die Frage für die nächsten Jahrzehnte lautet, welches Land – welches System – in die Rolle des grünen globalen Bürgers schlüpfen wird. Wer wird als Erster die wirtschaftlichen Früchte grüner Technologien ernten?

Beim Wettrennen um grüne Technologien wird es zunächst zwar um den Wettkampf zweier Grossmächte gehen. Dann aber wird die Selbsterhaltung zum entscheidenden Faktor. Wann erkennt die Bevölkerung, dass Untätigkeit beim Klimaschutz sie in Gefahr bringt? Wie schlecht müssen die Lebensbedingungen werden, bevor sogar die Menschen in autoritären Staaten radikale Veränderungen fordern?

Chinas nationale Massnahmen waren bisher eher widersprüchlich. Im September 2020 versprach Präsident Xi Jinping der Uno, sein Land werde ab 2030 die Emissionen senken und bis 2060 klimaneutral werden, und legte damit noch vor den USA eine formale Frist für das Erreichen der CO2-Neutralität fest. Seitdem klingen die Ankündigungen aus China jedoch weit weniger beeindruckend.

Peking lässt sich nicht drängen

Xis diesjährige Rede vor der Uno war nur in einem Bereich bahnbrechend: Er kündigte an, China werde künftig nicht mehr den Bau von Kohlekraftwerken im Ausland unterstützen. Nachdem Südkorea und Japan ähnliche Ankündigungen gemacht hatten, war China unter zunehmenden Druck geraten, die Kohlefinanzierung im Ausland einzustellen (diese drei Länder standen seit 2013 gemeinsam für 95% dieser Finanzierung). Angesichts der Tatsache, dass auch die Empfängerländer inzwischen vor neuen Kohleprojekten zurückschrecken, war diese Konzession aber nicht gerade ein Meilenstein.

Trotzdem, im grünen Wettkampf der Grossmächte geht es vor allem um die Choreografie. China will zeigen, dass es selbst bestimmt, wann es sich zu was verpflichtet. Oder in den Worten von Mikko Huotari, dem Geschäftsführer des Mercator Institute for China Studies: «Die Chinesen lassen sich zu nichts drängen. In diesem Spiel muss man warten – und auf Signale hoffen.»

China hat die wirtschaftlichen Chancen längst erkannt. Schon heute sind sieben der weltweit führenden Hersteller von Windkraftanlagen chinesisch. Die chinesische Wirtschaft ist inzwischen so gross, dass sie mehr erneuerbare Anlagen produziert als der Rest der Welt zusammen; damit drückt sie die Kosten für Solar- und Windenergie und andere Energiequellen.

500 Kohlekraftwerke schliessen

China erzeugt aber auch 53% des Kohlestroms weltweit und baut seine Kapazitäten weiter aus. Laut Experten hat das Land nur dann die geringste Chance, seine Klimaziele zu erreichen, wenn es in den kommenden zehn Jahren über 500 Kraftwerke schliesst. Bisher tut es das nicht. Stattdessen steht es am Beginn einer postpandemischen «Schornstein-Konjunktur». In zehn Provinzen musste vor Kurzem der Strom wegen eines Produktionseinbruchs rationiert werden, was zu Alarmrufen und Forderungen nach noch mehr Kohleverstromung führte.

Dies ist jedoch nur eine der Fronten in einem Kulturkampf in China, in dem Nationalisten den Klimawandel als «westliche Pseudowissenschaft» und Verschwörung abtun, mit der das Wachstum des Landes behindert werden solle.

Die stärksten Gegner dieser politischen Kräfte sind die Folgen extremer Wetterereignisse. Diesen Sommer sind in der Provinz Henan über 300 Menschen gestorben, als in nur drei Tagen die Niederschläge eines ganzen Jahres fielen. In den sozialen Medien wurden die lokalen Behörden in bisher ungekannter Heftigkeit kritisiert, als die Öffentlichkeit ihrer Wut über Infrastrukturmängel und fehlende Warnungen Luft machte.

Stellvertreterschlacht in einem kalten Krieg

Die chinesische Führung jedoch bittet die eigene Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft um Nachsicht für ihr Land. Dabei greift sie regelmässig auf das Argument zurück, für China und andere «Entwicklungsländer» dürften nicht dieselben strengen Regeln gelten wie für die USA und Europa, die schon viel länger viel mehr Treibhausgase ausstossen.

Der Bieterkrieg um grüne Glaubwürdigkeit wird mit den Waffen demonstrativer Tugend und Ermahnungen geführt. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass es sich um eine Stellvertreterschlacht in einem kalten Krieg handelt. Chinas und Amerikas Konkurrenzinstinkte treiben sie dazu, sich mit neuen Technologien und überraschenden Ankündigungen gegenseitig zu übertrumpfen. Es bleibt abzuwarten, ob ihre Beiträge Substanz bieten oder nur Show.

Letztlich könnte mit weniger Misstrauen und mehr Zusammenarbeit mehr erreicht werden. Leider ist in unserer neuen Welt die alte Diplomatie tot.

Copyright: Project Syndicate.