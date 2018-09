Novartis (NOVN 82.98 -0.24%) baut in der Schweiz in den nächsten vier Jahren über 2000 Stellen ab. Zudem verlagert der Pharmakonzern Managementfunktionen ins Ausland. Was auf den ersten Blick wie eine Abkehr von der Schweiz aussieht, ist bei genauerer Betrachtung gar eine Art Bekenntnis zum Heimmarkt. Novartis baut nicht nur in der Schweiz ab, sondern weltweit. Nach Abschluss des Umbaus sollen wie heute rund 10% der Beschäftigten in der Schweiz angestellt sein. Kaum ein Trost für die betroffenen Arbeitnehmer, aber ein gutes Zeichen für den Standort Schweiz.

Die Schweiz ist für Unternehmen noch immer attraktiv. Der liberale Arbeitsmarkt, Zugang zu hoch qualifizierten Fachkräften aus dem In- und dem Ausland, ein vorbildliches Bildungssystem, das stabile regulatorische Umfeld, politisches Vertrauen, gute Lebensbedingungen – die Liste der Vorteile der Schweiz ist lang.

Auf den Lorbeeren ausruhen darf sich die Schweiz aber nicht. Die Lohnkosten sind im internationalen Vergleich noch immer enorm hoch. Unternehmen haben sich angesichts des historisch starken Frankens enorm «dünn» aufgestellt, weniger geht kaum noch. Dazu kommen die noch immer nicht ausgehandelten bilateralen Verträge mit der EU. Vielen ein Dorn im Auge.

Die Konkurrenz schläft nicht. Neue Steuermodelle, verstärkter Wettbewerb nicht nur innerhalb Europas, sondern vor allem aus Asien, machen die Schweiz verwundbar. Ja, es ist zwar schön, dass die Lebensqualität hierzulande stimmt und die Skipiste nur einen Katzensprung entfernt liegt. Doch unter dem Strich muss es für ein Unternehmen, sei dies ein Schweizer Traditionshaus wie Novartis oder eine ausländische Gesellschaft, die den Zuzug prüft, vor allem auch in der Kasse stimmen.