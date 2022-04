Die Konkurrenz von Meyer Burger wird stärker

Es ist paradox. Die Nachfrage nach Solarmodulen steigt rasant. Schon vor der Eskalation des Krieges in der Ukraine wuchs der Markt mit zweistelligen Prozentzahlen. Mit der Erkenntnis, dass Europa über die Importe von russischem Gas den Krieg mitfinanziert, und den weiter steigenden Gaspreisen wächst vor allem in Privathaushalten der Wunsch nach mehr Energieunabhängigkeit und damit auch nach Photovoltaikanlagen. Analysten erwarten dieses Jahr Wachstumsraten von 30 bis 40%. Zugleich steckt die Branche in der «schwersten Krise, die wir in unserer kollektiven Geschichte erlebt haben», wie Abigail Ross Hopper, Präsidentin des amerikanischen Verbands der Solarindustrie SEIA, jüngst an einem Webinar sagte.