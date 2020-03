Die Krux mit den Währungsreserven

Wurden die Negativzinsen anfangs, je nach Sichtweise, meist als Zwischenlösung oder temporäres Übel betrachtet, sind sie mittlerweile ein Experiment mit unabsehbarem Ende. Seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren befinden sich die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5200 5.48%)) und die Europäische Zentralbank (EZB) im Krisenmodus, auch wenn sie ihr gegenwärtiges Hauptziel, eine niedrige Inflation der Güterpreise, erreicht haben. Die Notenbankbilanzen sind auf das Mehrfache angeschwollen. Ende 2019 betrugen die Währungsreserven der SNB gut 820 Mrd. Fr. Seit über fünf Jahren sind zumindest die kurzfristigen Euro- und Frankenzinsen negativ. Letzten Herbst hat die EZB die Zinsen weiter in den negativen Bereich gesenkt, mit der Begründung, es bestehe (schon vor dem Ausbruch des Coronavirus) Unsicherheit über den weiteren Konjunkturverlauf.

Zum Autor Reto Föllmi ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Institutsdirektor an der Universität St. Gallen.

Die Gefahren der aktuellen Politik liegen auf drei Ebenen. Erstens sind Nominal- und Realzinsen auf sehr niedrigem Niveau, obwohl die Konjunktur durchaus noch gut läuft. Schwächt sie sich ab, fällt die Zinssteuerung als Stabilisierungsinstrument weg. Ob die Untergrenze der Zinsen nun –1 oder –2% liegt – sie können nur noch wenig reduziert werden, erst recht, da Zinssenkungen im Negativbereich nicht die gleiche stimulierende Wirkung auf die Wirtschaft besitzen, wie wenn sie noch positiv wären. Zweitens beeinflussen die Niedrigzinsen und das Quantitative Easing (QE) gewollt Marktpreise. So haben sie die Risikoprämien sinken lassen, was eine Gefahr für zukünftige, gefährliche Wertkorrekturen auf den Wertschriftenmärkten darstellt. Besonders augenfällig sind die Preissteigerungen im Immobilienmarkt.

Geldpolitik als Quelle der Unsicherheit

In der jetzigen Lage basieren die Preise von Immobilien darauf, dass ein Käufer mit der geringen Rendite zufrieden ist, weil er anderswo mit der Anlage auch nicht mehr verdient. Der Hebel von niedrigen Zinsen ist gewaltig: Sinkt bei gleichen Mieten der geforderte Bruttoertrag z. B. von 4 auf 3%, nimmt der Wert eines Mehrfamilienhauses um ein Drittel zu. Je tiefer die geforderte Verzinsung sinkt, desto stärker nimmt die Wertsteigerung zu. Das Hauptproblem ist also die Unsicherheit darüber, was denn eigentlich die «faire» Verzinsung für eine langfristige Investition dieser Art ist. Zentralbanken tragen hier mit den gesunkenen Risikoprämien zumindest Mitverantwortung dafür, dass ihre Geldpolitik zu einer Quelle der Unsicherheit geworden ist.

Die grösste Gefahr liegt aber auf der politökonomischen Ebene. Um die Aufwertung des Frankens abzuschwächen, hat die SNB über mehrere Jahre netto den ganzen Ertragsbilanzüberschuss im Ausland angelegt; die Zunahme der Währungsreserven war in der Grösse dieses Überschusses. Mit anderen Worten musste eine kleine Gruppe von durchaus qualifizierten Notenbankern Anlageentscheide von gewaltigem Ausmass treffen, quasi repräsentativ für die Gesamtbevölkerung – für eine Marktwirtschaft eine Anomalie. Die Notenbanken geraten nun unter politischen Druck, in der Anlageauswahl ethische, grüne oder protektionistische Ziele zu berücksichtigen. Im Normalfall mit vielen Einzelanlegern wäre das nicht möglich.

Ganz direkt wecken die grossen Währungsreserven bzw. der daraus entstehende Gewinn der SNB Begehrlichkeiten, ihn z. B. für die AHV zu verwenden – dass die Währungsreserven kein Eigenkapital sind, wird geflissentlich übersehen oder geleugnet. Die SNB muss sich aber vorwerfen lassen, in ihrer Kommunikation stets nur von Buchgewinnen oder -verlusten gesprochen zu haben. Zwar ist die Bewertung der Währungsreserven volatil, aber im Durchschnitt werfen die Reserven einen Ertrag aus Zinsen und Dividenden ab. Angenommen, er beträgt rund 2%, resultiert ein Gewinn von 15 bis 20 Mrd. Fr. pro Jahr, weit höher als die derzeitige Ausschüttung an Bund und Kantone. Solange die Reserven so hoch sind, wird sich die SNB auf Dauer einer höheren Ausschüttung daher kaum widersetzen können.

Aber schlimmer noch, die Geldpolitik bewirkt Kollateralschäden für die ganze Wirtschaftspolitik. Erstens senken niedrige Nominalzinsen die Gewinnspanne und dadurch das Kreditvolumen der Banken, wie Studien über den Fall Japan zeigen, das schon lange in einer Tiefzinssituation ist. Niedrigstzinsen und Konjunkturstimuli bei der geringsten Eintrübung haben schon allein das Problem, dass unproduktive Firmen lange überleben können, die verminderten Kredite der japanischen Banken tragen aber zusätzlich dazu bei, dass das Produktivitätswachstum tiefer liegt. Bei geringem Produktivitätsfortschritt sind aber niedrige Realzinsen gerechtfertigt, ein Teufelskreis. Zweitens und grundlegender rächt es sich in einer Marktwirtschaft immer, wenn ein Missverhältnis zwischen dem, was man beiträgt, und dem, was man bekommt, besteht. Negativzinsen unterminieren das im Bewusstsein der Gesellschaft verankerte erzieherische Prinzip, wonach sich Sparen lohnen muss. Die Negativzinsen wecken die Illusion, politische Wünsche aller Art seien gratis. Ob zum Beispiel ein Tunnel doppelt so teuer zu stehen kommt, ist für den laufenden Schuldendienst scheinbar irrelevant, wenn die Abschreibung ausser Acht gelassen wird.

Wenn es um Altersvorsorge, Gesundheit, Infrastruktur oder Klima geht – warum soll ich mich mit den Kosten abmühen, wenn ja Geld angeblich keine Rolle spielt? Auf der politischen Bühne wird es schwieriger, Reformen durchzubringen, wenn wir in einem Null- oder Negativzins-Schlaraffenland leben und politische Wünsche scheinbar einfach aus den Ausschüttungen der zentral verwalteten Währungsreserven finanziert werden können. Eine Normalisierung der Geldpolitik, wie das Fed sie vor zwei Jahren beginnen, doch nicht beenden konnte, tut daher Not. Der Trend geht aber ins Gegenteil: Fast analog zur neuen Wehleidigkeit an amerikanischen Universitäten muss die Wirtschaft bei der kleinsten Konjunktureintrübung angekurbelt werden – einen Anlass gibt es immer. Dahinter steht der technokratische Irrglaube, die Zentralbank könne die Konjunktur quasi auf Knopfdruck steuern.

SNB sollte den Spielraum nutzen

Wie könnte stattdessen eine Normalisierung der Geldpolitik aussehen? Die geringe Inflation der Güterpreise allein würde eigentlich keine Änderung anzeigen. Die Zentralbanken müssten darum prüfen, auch die Entwicklung von Vermögenswerten wie Immobilien in ihr Inflationsziel miteinzubeziehen. Natürlich hat die SNB angesichts der Geldpolitik der EZB einen schweren Stand, eine eigenständige Politik durchzusetzen. Ein gewisser Spielraum besteht aber durchaus. In die Kosten-Nutzen-Überlegung sollte stärker einfliessen, dass die Schweizer Wirtschaft robuster mit einer etwas stärkeren Währung umgehen kann als bisher befürchtet. Dies würde einen schmalen Pfad für eine eigenständigere Zinspolitik eröffnen.

Fällt die Zinssteuerung als Stabilisierungsinstrument nämlich weg, bleiben neben QE nur sehr heikle Alternativen. Manche Ökonomen wollen mit Bargeldsteuern noch tiefere Negativzinsen durchsetzen oder sogar Helikoptergeld verteilen. Diese Vorschläge beruhen auf einem verheerenden Denkfehler. Warum kann eine Notenbank überhaupt stabilisierend in die Wirtschaft eingreifen, und warum geniesst der Franken hohe Akzeptanz und Stabilität? Weil die Menschen der Währung und der Institution vertrauen. Unser Wirtschaftssystem beruht darauf, dass Geld «verdient» werden muss. Gibt es nun plötzlich Gratisgeld aus dem Helikopter, muss entweder das Vertrauen in die Notenbank Schaden nehmen oder, schlimmer noch, die Akzeptanz unseres erfolgreichen Wirtschaftssystems schlechthin.