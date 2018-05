Kurzsichtigkeit der Demokratie überwinden

Trotz positiver Indikatoren ist die globale Wirtschaft immer noch gefährdet. Weil alle ökonomischen Probleme struktureller Natur sind, müssen die Politiker für ihre Lösung langfristig denken. Leider ist davon heute besonders in den Demokratien nicht viel zu sehen.

Zur Autorin Dambisa Moyo, Ökonomin und Autorin, ist Verwaltungsratsmitglied mehrerer globaler Konzerne.

Das Problem liegt darin, dass die politischen Zyklen nicht mit den wirtschaftlichen Zyklen übereinstimmen. Ein normaler Wirtschaftszyklus dauert fünf bis sieben Jahre. Die durchschnittliche Amtszeit eines G-20-Spitzenpolitikers ist laut McKinsey Global Institute hingegen auf einen neuen Rekordwert von 3,7 Jahren gesunken (verglichen mit sechs Jahren 1946). Da sich die Politiker darauf konzentrieren, die nächste Wahl zu gewinnen, greifen sie oft zu Massnahmen, die kurzfristige Effekte bringen, aber langfristig auf Kosten des Wachstums oder der Stabilität gehen.

Ein Beispiel für diesen Zielkonflikt sind die immer grösseren Haushaltsdefizite. In den USA könnte sich laut dem Haushaltsbüro des Kongresses das Haushaltsdefizit in den nächsten dreissig Jahren verdreifachen – von 2,9% des BIP 2017 auf 9,8% im Jahr 2047. Die Gründe dafür sind Steuersenkungen und andere haushaltsgefährdende Massnahmen, die eingeführt wurden, um den Wählern zu gefallen (oder, ebenso wichtig, die Parteigönner zufriedenzustellen). Dadurch wird die Fähigkeit der Regierung untergraben, in Bereichen wie Ausbildung und Infrastruktur langfristige Investitionen vorzunehmen.

Wirksamkeit braucht Zeit

Dass Politiker so für kurzsichtiges Denken belohnt werden, gefährdet das stabile, langfristige Wachstum in den westlichen Demokratien – im Gegensatz zu autoritären Ländern wie China. Um dieses Problem im Einklang mit demokratischen Grundsätzen zu lösen, gibt es mindestens zwei Methoden.

Erstens könnten die Regierungen fester an die politischen Entscheidungen ihrer Vorgänger gebunden werden. So hätten langfristige Gesetze, die diskutiert wurden und in Kraft getreten sind, mehr Zeit, wirksam zu werden – ohne dass die Gefahr bestünde, dass sie von einer Nachfolgeregierung einfach abgeschafft werden.

Ein Beispiel, wie langfristige Verpflichtungen funktionieren können, findet sich in der EU: Laut dem Vertrag von Maastricht von 1992 müssen die europäischen Regierungen ihre öffentlichen Schulden auf höchstens 60% des BIP und ihr jährliches Haushaltsdefizit auf 3% des BIP beschränken. An diese Vorgaben haben sich die Regierungen nach und nach angepasst.

Amtszeiten verlängern

Allerdings zeigt die Erfahrung innerhalb der EU auch, dass solche «verbindlichen» Verpflichtungen nicht immer als unanfechtbar betrachtet werden, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Probleme. Nach der Finanzkrise von 2008 wurde klar, dass Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Portugal ihre Maastricht-Verpflichtungen nicht erfüllen würden.

Trotzdem können Verpflichtungen, die über die Wahlzyklen hinausreichen, der Gesetzgebung eine längerfristige Perspektive geben, da sie parteipolitisch motivierte Veränderungen verringern. Für das Vorzeigeprojekt des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, den Affordable Care Act (ACA, Obamacare), wäre ein solcher Ansatz jedenfalls sicherlich hilfreich gewesen. Dieses Gesetz ist anfällig dafür, von der Regierung unter Donald Trump sofort abgeschafft zu werden. Wäre es hingegen für einen bestimmten Mindestzeitraum festgelegt worden, hätte es einen grundlegenderen Wandel des mangelhaften amerikanischen Gesundheitssystems ermöglichen können – auch durch Verbesserungen von Obamacare selbst.

Ein anderer Weg, Politiker zu längerfristigem Denken zu bewegen, könnte darin bestehen, ihre Amtszeit auf beispielsweise sechs Jahre zu verlängern – was etwa der Länge der wirtschaftlichen Zyklen entspricht. Statt ihre gesamte Amtszeit zur Vorbereitung ihrer Wiederwahl zu verwenden, hätten sie dann genug Zeit und politische Möglichkeiten, die Details komplexer struktureller Probleme zu berücksichtigen und Massnahmen zu ergreifen, die das Wachstumspotenzial der Wirtschaft verbessern.

Höhere Anforderungen an die Kandidaten

In einigen Ländern ist die Amtszeit führender Politiker bereits länger: In Brasilien beispielsweise werden die Senatoren der Zentralregierung für acht Jahre gewählt. In Mexiko und auf den Philippinen beträgt die Amtszeit des Präsidenten sechs Jahre. In den USA hingegen stehen die Mitglieder des Repräsentantenhauses alle zwei Jahre zur Wahl. Dadurch werden auch der Präsident und die Senatoren – deren Amtszeit vier bzw. sechs Jahre beträgt – in einen Zeithorizont von zwei Jahren gezwungen.

Längere Wahlzyklen sind natürlich riskant, weil so auch inkompetente oder anderweitig problematische Politiker länger an der Macht bleiben können. Daher muss eine solche Änderung durch eine andere Reform ergänzt werden: Auch die Anforderungen an politische Kandidaten müssen erhöht werden. Führende Politiker sollten genug Erfahrung besitzen, um nicht nur ihr Amt ausfüllen, sondern auch die Herausforderungen der realen Welt bewältigen zu können.

2012 schrieb Philip Cowley von der Universität von Nottingham in einem Artikel, dass die Chefs der grossen britischen Parteien Ende 2010 weniger Erfahrung hatten als alle anderen in der Nachkriegszeit. Eine Studie der Bibliothek des britischen Unterhauses enthüllte 2012, dass sich die Anzahl der Karrierepolitiker im Parlament zwischen 1983 und 2010 von zwanzig auf neunzig mehr als vervierfacht hat.

Fataler Vertrauensverlust

Zeitgleich mit diesem Aufstieg der Karrierepolitiker ist auch der Zweifel an der Effektivität gewählter Politiker gewachsen. Tatsächlich kam eine Umfrage des Weltwirtschaftsforums 2016 zum Ergebnis, dass die Bürger ihren Politikern in den demokratischen Ländern weniger vertrauen als anderswo. Gemäss einer Pew-Umfrage von 2015 trauen über 80% der US-Bürger der Bundesregierung nicht zu, dauerhaft das Richtige zu tun. Dieses Misstrauen trug wahrscheinlich auch dazu bei, dass der politische Neuling Donald Trump in den Präsidentschaftswahlen von 2016 gegen Hillary Clinton gewonnen hat.

Auf jeden Fall werden die wirtschaftlichen Risiken der heutigen Zeit nicht einfach verschwinden, und verringert werden können sie nur mit Reformen, die Teil einer langfristigen politischen Agenda sind. Solche Programme aufzustellen, scheint den Demokratien schwerer zu fallen als anderen Ländern. Aber dies muss nicht unbedingt so sein.

