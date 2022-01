Die lachenden Dritten im Handelskrieg USA-China

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat 2018 begonnen und ist offiziell nach wie vor nicht beendet. Welche Seite hat ihn also «gewonnen»? Jüngste Untersuchungen liefern eine eindeutige Antwort: keine von beiden. Die amerikanischen Zölle auf chinesische Waren führten in den USA zu höheren Einfuhrpreisen in den betroffenen Produktkategorien, Chinas Vergeltungszölle auf amerikanische Waren wiederum belasteten die chinesischen Importeure. Der bilaterale Handel ist geschädigt. Weil die USA und China die beiden grössten Volkswirtschaften sind, sehen manche in dieser Entwicklung einen Vorboten des Endes der Globalisierung.

Zur Autorin Pinelopi Koujianou Goldberg ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Yale.

Das Argument der Deglobalisierung lässt jedoch die vielen Länder ausser Acht, die nicht direkt von den Massnahmen der USA oder Chinas betroffen sind. In einer neuen Studie, die die Auswirkungen des Handelskriegs auf diese Länder untersucht, kommen wir zu einem unerwarteten Ergebnis: Viele, aber nicht alle dieser unbeteiligten Länder haben vom Handelskrieg in Form höherer Exporte profitiert.

Natürlich würde man erwarten, dass Exporte aus Drittländern (Mexiko, Vietnam, Malaysia usw.) an die Stelle der chinesischen Exporte in die USA treten würden. Überraschend ist jedoch, dass diese Länder ihre Ausfuhren nicht nur in die USA, sondern auch in den Rest der Welt gesteigert haben. Tatsächlich scheint der Welthandel mit den vom Handelskrieg betroffenen Produkten gemessen am Welthandel mit den nicht von diesen Zöllen betroffenen Produkten 3% zugenommen zu haben. Das bedeutet, dass der Handelskrieg nicht nur zu einer Umverteilung von Drittlandexporten in die USA (oder nach China) geführt hat, sondern auch zu einem Nettozuwachs des Handels.

Exportpreise sinken

Da für Handelskriege im Allgemeinen nicht mit einem solchen Ausgang zu rechnen ist, stellt sich die Frage nach dem Wieso. Eine mögliche Erklärung ist, dass einige unbeteiligte Länder den Handelskrieg als Gelegenheit sahen, ihre Präsenz auf den Weltmärkten zu erhöhen. Indem sie in zusätzliche Handelskapazitäten investierten oder ungenutzte Kapazitäten mobilisierten, konnten sie ihre Exporte steigern, ohne ihre Preise zu erhöhen.

Eine andere Erklärung ist, dass in der Fertigung die Stückkosten in dem Mass sanken, in dem diese Drittstaaten begannen, mehr in die USA oder nach China zu exportieren, weil sie dank Skalenerträgen grössere Volumen zu niedrigeren Preisen anbieten konnten. Übereinstimmend mit diesen Erklärungen stellt unsere Studie fest, dass die Länder mit dem grössten Zuwachs bei den weltweiten Exporten diejenigen sind, in denen die Exportpreise sinken.

Obwohl der Handelskrieg insgesamt eine Zunahme des Handels bewirkte, gab es enorme Unterschiede zwischen den Ländern: Einige steigerten ihre Exporte erheblich, andere steigerten ihre Exporte in die USA auf Kosten ihrer Exporte in andere Länder (d.h., sie schichteten den Handel um), einige wiederum büssten einfach Exporte ein, indem sie weniger in die USA und in den Rest der Welt verkauften. Wie erklären sich diese Unterschiede, und was hätten die Länder tun können, um grössere Gewinne aus dem Handelskrieg zu erzielen?

Hoher Grad an internationaler Handelsintegration