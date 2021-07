Die Lage im Welthandel bleibt angespannt

Zuerst die Blockade im Suezkanal, dann die Covid-19-bedingte Schliessung des Hafens von Yantian: Die Containerschifffahrt wurde dieses Jahr gleich von zwei Hemmnissen zurückgeworfen – und das just in einer Phase, in der die Infrastruktur durch die anziehende Wirtschafts- und Handelsaktivität bereits überlastet war.

Immerhin: Seit am 24. Juni die Coronamassnahmen in Yantian aufgehoben wurden und die Arbeiter zurückgekehrt sind, hat sich die Situation im weltweit drittgrössten, östlich von Shenzhen gelegenen Frachthafen entspannt. Die durchschnittliche Dauer zum Abwickeln von Exporten, die temporär auf mehr als 25 Tage gestiegen war, hat sich per Anfang Juli auf dreizehn Tage halbiert. Das Löschen von Schiffsladungen nimmt inzwischen im Mittel nur noch vier Tage in Anspruch.

Probleme in anderen Häfen

Laut der dänischen Reederei Maersk hat sich die Belegungsdichte (Yard Density) in Yantian inzwischen auf 65% verringert, was den effizienten Betrieb des Hafens erleichtert. Angespannt bleibt die Lage allerdings in den anderen Häfen der Region, wohin zwischenzeitlich viele Güter umgeleitet wurden: Laut Maersk liegt die Belegungsdichte im Hafen von Shenzhen (Shekou) beim Maximum, im Hafen von Hongkong bei 93%. Allein das Anlegen von Frachtern nimmt hier weiterhin zwischen drei und vier Tage in Anspruch. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an