Die lange Finanzkarriere von Pierin Vincenz

Pierin Vincenz steht in einem Governance-Verfahren der Finanzmarktaufsicht Finma gegen Raiffeisen, in dem es auch um seine Person geht. Dabei geht es offenbar um die Untersuchung seiner Führungstätigkeit in der Bankgruppe Raiffeisen, deren Chef er von 1999 bis September 2015 gewesen ist. Der 61-jährige Bündner begann nach dem Abschluss des Ökonomiestudiums an der Universität St. Gallen die Karriere 1979 in der Schweizerischen Treuhandgesellschaft in St. Gallen.

Ab 1986 arbeitete er im Geldhandelsgeschäft des Schweizerischen Bankvereins (heute UBS) in Zürich und Chicago. 1996 wechselte Vincenz zur Raiffeisen-Gruppe, wo er die Finanzleitung (Treasury) übernahm. Drei Jahre später wurde er mit der Gesamtleitung der Zentrale der Raiffeisenbanken betraut.