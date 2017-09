Die lange Übertreibung

Es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Der Höhenflug der Aktienbörsen weltweit dauert nun schon mehrere Jahre. Für Investoren fühlt sich das zwar gut an, doch so sehr sich alle wünschen, dass die Party noch ewig weitergeht – alle wissen, irgendwann ist sie vorbei. Die grosse Frage ist wie eh und je, wann es denn vorbei sein wird mit diesem Viagra-Markt. In diesem Umfeld suchen Anleger einen Referenzpunkt, zum Beispiel im Konzept der Mean Reversion. Das heisst, sie vergleichen die aktuelle Bewertung mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Angewendet auf die dreissig schwersten Aktien im Schweizer Markt lässt sich dann feststellen, dass derzeit drei von vier Titeln höher bewertet sind als im historischen Schnitt. Was tun?

Allein aufgrund der Bewertungsabweichung ist es in einigen Aktien und auch in einigen Indizes höchste Zeit, Gewinne zu realisieren. Allerdings liefert die Bewertung keinen zeitlichen Hinweis, ob kaufen oder verkaufen angesagt ist. Sie ist kein Timing-Indikator. Das heisst: Bewertungen können viel länger von ihrem historischen Wert abweichen, als es vielleicht sinnvoll scheint.

Doch die Bewertung ist sehr wohl eine Warnung. Je höher sie steigt, desto weniger Abweichungen vom perfekten Geschäftsverlauf sind geduldet. Das zeigen heftige Verkaufsbewegungen beim Bekanntwerden von Neuigkeiten in denjenigen Aktien, die derzeit auf einer Spitzenbewertung notieren, wie zum Beispiel Geberit (GEBN 454.5 0.24%). Hohe Bewertungen deuten auch auf ein beschränktes Kurspotenzial hin. Aber wirklich verändern wird sich an der momentanen Bewertungssituation erst etwas, wenn die Zinsen steigen. Dann wird der oft gehörten Begründung für hohe Bewertungen der Boden entzogen.