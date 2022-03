Die leere Dose im blauen Haus

Die südkoreanischen Wähler haben sich für das vermeintlich kleinere Übel entschieden. Der 61-jährige Yoon Suk-yeol – oder besser Suk-yeol Yoon nach hiesiger Schreibweise, denn Yoon ist der Familienname – hat das Rennen zum Präsidenten der viertgrössten asiatischen Volkswirtschaft gemacht. Am Donnerstag wurde das Wahlergebnis mitgeteilt. Damit hat sich der konservative Yoon gegen Lee Jae-myung, den Anwärter der Demokratischen Partei, allerdings nur äusserst knapp durchgesetzt.

Beiden Kandidaten wurde in Umfragen höchste Unbeliebtheit beschieden. Der Wahlkampf war in den vergangenen Wochen zu einer wahren Schlammschlacht verkommen, gespickt mit gegenseitigen Anschuldigungen und einem regen Austausch von «Kosenamen». Während Yoon die liberale Regierungspartei Lees der Taktiken von Hitler und Mussolini bezichtigte, wurde der designierte Präsident von Lees Sympathisanten als Diktator und «leere Dose» bezeichnet, was in Südkorea einem hässlichen Schimpfwort gleichkommt.