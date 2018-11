Die leeren Versprechen der SV17

Supranationale Organisation (früher Europäische Gemeinschaft), in der 27 europäische Staaten zusammengeschlossen sind. Pfeiler ist die wirtschaftliche Integration. Die wichtigsten Errungenschaften sind der Binnenmarkt und der Euro .

Finanzielle Umverteilung zwischen den Teilbereichen eines föderalistisch organisierten Staates unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Sonderlasten. Horizontaler Finanzausgleich: zwischen den Gliedstaaten. Vertikaler Finanzausgleich: zwischen den verschiedenen Ebenen. Der Neue Finanzausgleich NFA, in Kraft seit 2008, entflechtet die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen und soll sicherstellen, dass die Umverteilung für Zahler und Empfänger keine falschen Anreize setzt.

1. Differenz zwischen den Aktiv- und den Passivzinsen einer Bank (Zinsmarge ). 2. Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs eines Wertpapiers (Geld-Brief-Spanne ). 3. Bareinschuss (Initial Margin , Variation Margin ) bei Futures oder CDF (Sicherheitsmarge). 4. Ergebnis (meist das operative) im Verhältnis zum Umsatz (Return on Sales, RoS).

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

