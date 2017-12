Die Macht der Internetkonzerne erinnert an Monopole längst vergangener Tage

Vanderbilt! Carnegie! Rockefeller! Namen von Unternehmern des 19. Jahrhunderts, die noch heute mit Donnerklang ertönen. Werden Bezos, Zuckerberg oder Page in hundert Jahren oder mehr auch einen solchen Hall verbreiten? So wie die Industriemagnaten von einst schicken sich die Gründer von Amazon (AMZN 1168.36 -0.54%), Facebook (FB 177.2 -0.14%) beziehungsweise Google (GOOGL 1068.86 -0.19%) an, unsere Welt in ihren Grundfesten zu ändern – sofern neue Gesetze sie nicht daran hindern werden. Doch während die digitale Revolution um so vieles rasanter vor sich geht als die industrielle, ist eines gleich geblieben: der lähmende Wandel in der Legislative.

Unternehmer wie die Eisenbahnmagnaten Cornelius Vanderbilt oder Charles Crocker, Stahlbaron Andrew Carnegie, der Ölindustrielle John D. Rockefeller oder Financier John Pierpont Morgan standen in den Staaten Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts für das «vergoldete Zeitalter» – nicht das «goldene». Schriftsteller Mark Twain kreierte den Begriff. Denn nach aussen war der Wandel zu einer industriell geprägten Gesellschaft von wirtschaftlichem Aufschwung und technologischem Fortschritt getragen – doch eben nicht für alle. Armut und Korruption dominierten das Leben der vielen, vor allem in den Städten.

Dazu kam die Gier. In vielen modernen Industrien entstanden Monopole: Standard Oil, U.S. Steel oder General Electric (GE 17.5 0.17%) gehen auf diese Zeit zurück und beherrschten ihren Markt. Big Business wurde zum geflügelten Wort. Monopolgewinne dienten nicht nur der Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre und trieben so die Börsenbewertungen. Die Gelder halfen auch, manchen Abgeordneten freundlich zu stimmen. 1890 wurde das Sherman-Antitrust-Gesetz beschlossen – die Gerichte urteilten aber weiter wirtschaftsfreundlich. Es sollte fast ein Vierteljahrhundert dauern bis zum Clayton-Antitrust-Gesetz von 1914 und zu einer mächtigen Aufsicht über Monopole.

Die Wettbewerbshüter griffen derweil zur schärfsten Waffe, die ihnen zur Verfügung stand: zur Zerschlagung. Standard Oil, die versucht hatte, den Ölpreis unter Kontrolle zu bringen, wurde 1911 noch vor dem Clayton Act in 35 Einzelgesellschaften aufgeteilt. Die Familie Rockefeller behielt ihren Einfluss auf viele Nachfolgegesellschaften jedoch. Aktionäre profitierten ebenso: Die Einzelkonzerne wurden an der Börse höher bewertet als der zerschlagene.

Auch heute tauchen erneut Rufe nach Zerschlagung der IT-Konzerne auf: von Google-Mutter Alphabet etwa oder Amazon. Experten sehen das als Ultima Ratio: «Eine Zerschlagung stellt einen tiefen Eingriff in einen Markt dar», erklärt Christian Jaag, Spezialist für Wettbewerbsökonomik bei der Wirtschaftsberatung Swiss Economics. «Der Leidensdruck muss schon sehr hoch sein, um das zu rechtfertigen.»