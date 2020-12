Die Macht der Konsumenten

Das Unternehmen Eat Just hat es gerade vorgemacht. Fleisch essen, ohne dafür ein Tier schlachten zu müssen, ist keine reine Zukunftsmusik mehr. Das Zauberwort heisst Laborfleisch. Das amerikanische Unternehmen hat weltweit als Erstes die Erlaubnis bekommen, synthetisches Fleisch aus echten Muskelzellen in die Läden zu bringen. Zuerst ­kommen die Bewohner Singapurs in den Genuss. Dort ist die Lizenz für das Retortenfleisch Anfang Dezember erteilt worden.

Das Pouletfleisch von Eat Just wird sowohl aus Stammzellen als auch aus voll entwickelten Muskelzellen in einer Art Nährmedium herange­züchtet. Vermutlich muss noch an der möglichst naturgetreuen Formgebung des Kunstfleisches ­gefeilt werden – das «Mistchratzerli» aus der Retorte lässt noch auf sich warten.