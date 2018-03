Die Mehrheit schweigt

Der wahre Sieger der bernischen Regierungs- und Parlamentswahlen steht fest: die Partei der Nichtwähler, mit rund 70%. Die Politikabstinenten halten diese erdrückende Mehrheit seit zwanzig Jahren. In den bernischen Wahlen von 1998 sank die Beteiligung erstmals unter ein Drittel, wo sie seither zäh verharrt. 1974 war sie übrigens zum ersten Mal auf weniger als die Hälfte gesunken.

Die repräsentative Demokratie ist im Kanton Bern – und eben nicht nur dort, 2015 betrug sie im Kanton Zürich 35,5%, 2016 im Aargau 32,8% – ein Minderheitenprogramm. Wäre die Relation umgekehrt, also auf sieben Wählende drei Wurstige, liesse sich das noch ignorieren. Die aktuelle Schieflage der Gesellschaft jedoch, die sich in der ungleichen Partizipation zeigt, ist befremdend und alarmierend. Umso mehr, als sie zur fatalen Gewohnheit geworden ist, die auch in den Medien nur noch mit einem Schulterzucken quittiert wird.

Die politischen Entscheide folgen den Präferenzen derjenigen, die wählen gehen, und diese repräsentieren in der Schweiz weniger denn je die gesamte Bevölkerung (die Beteiligung an den Nationalratswahlen 2015 war mit 48,4% wenigstens nicht dermassen bedenklich wie diejenige am vergangenen Wochenende im Kanton Bern). Der Einfluss der Aktiven, Organisierten und Lautstarken für ihre Partikularinteressen fällt entsprechend stärker ins Gewicht.

Die Orientierung der Entscheidungsträger am abstrakten übergeordneten Interesse schwindet noch mehr, denn Vorteile für alle – beispielsweise eine Steuersenkung – sind diffus, im Gegensatz zur evidenten Vorzugsbehandlung hartnäckig lobbyierender, solventer, mobilisierungsstarker Klientelgruppen. Parlamentarische Demokratie war noch nie und nirgends völlig erhaben über Basar-Geschacher, doch je niedriger die Zutrittshürde für agile Kreise sinkt, umso mehr tendiert sie in diese Richtung. Die Kosten dafür tragen, diffus verteilt, alle, hierzulande mehrheitlich die Wahlabstinenten.

Das Spiegelbild zur sinkenden Wahrnehmung der bürgerlichen Ehrenrechte, wie das altmodisch-treffend heisst, ist die zunehmende Professionalisierung des Politikbetriebs, mit Karrieren, die nicht selten mit dem übergangslosen Wechsel vom Hörsaal in den Ratssaal beginnen.

Die direkte Demokratie, mit Referendum und Initiative, wirkt immerhin disziplinierend: Die von einer Minderheit gewählte Legislative und Exekutive, im Kanton Bern wie anderswo auch, muss in gewichtigeren Geschäften immer den Volkswillen abzuschätzen versuchen und für eine gewisse Ausgewogenheit sorgen. So wurde der Bau der Tramlinie Bern-Ostermundigen – klingt zwar provinziell, ist aber für den notorisch klammen Kanton, der dazu 102 Mio. Fr. beisteuert, keine Kleinigkeit – mit knappen 51,6% angenommen, bei einer Abstimmungsbeteiligung von zufällig ebenfalls 51,6%.

Dank dem Mix von indirekter mit direkter Demokratie wird nicht alles so heiss gegessen wie gekocht. Doch vorgekocht wird von einem harten Kern; die grosse Mehrheit lässt sich bekochen.